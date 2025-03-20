Україна готує перелік приоритетних об'єктів: Зеленський розповів подробиці щодо припинення вогню

Україна планує підготувати список пріоритетних об'єктів, на які поширюватиметься дія майбутньої угоди про припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що тривала розмова з президентом США Дональдом Трампом пройшла досить добре. Лідери двох держав обговорили наступні кроки та вимоги щодо часткового припинення вогню між Україною та Росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції у середу, 19 березня.

"Настрій був правильний, достатньо деталізований. Ми обговорили наші наступні кроки та вимоги щодо часткового припинення вогню", – зазначив президент.

Він додав, що зараз імовірно йдеться лише про "енергетичну тишу", тобто про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Ми отримали сигнали, що, скоріш за все, йдеться про енергетичну тишу, не бити по енергетичній інфраструктурі обох країн. А також мова йде про цивільну інфраструктуру", – уточнив Зеленський.

При цьому Зеленський звернув увагу Трампа, що "цивільна інфраструктура" – це доволі широке поняття, тому Україна має намір підготувати список пріоритетних об'єктів.

"Ми вважаємо цивільною інфраструктурою такі речі, як залізниця, а також ми будемо говорити про портову інфраструктуру. Я не знаю, що підтвердять партнери, але ми підготуємо, і відповідна технічна група поїде. Зустріч буде найближчими днями", – зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський просив Трампа про посилення ППО України. Президент США погодився "пошукати запаси" систем ППО.

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