Україна готує візит Зеленського до Саудівської Аравії: ключові теми переговорів

У наступні дні заплановані десятки зустрічей, які мають підготувати візит Президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії.

Українська урядова делегація розпочала робочий візит до Саудівської Аравії, де вже відбулася зустріч із майже сотнею місцевих підприємців.

Про це повідомила перша віцепрем’єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Візит спрямований на зміцнення економічних зв’язків та залучення інвестицій у ключові сфери — енергетику, сільське господарство, інфраструктуру, державно-приватне партнерство та приватизаційні можливості загальним обсягом понад 500 мільйонів доларів.

"У наступні дні заплановані десятки зустрічей, які мають підготувати візит Президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії. Ми працюємо над підписанням важливих економічних договорів із країнами регіону", — зазначила Свириденко.

Саудівська Аравія активно підтримує Україну, вже виділивши 500 мільйонів доларів на відновлення країни. Крім гуманітарної допомоги, саудівські компанії інвестують у різні сектори української економіки. Зокрема, FAS Energy вже працює у сфері відновлюваної енергетики, а SALIC у вересні 2023 року стала співвласником одного з найбільших українських агрохолдингів — МХП, придбавши 12,6% акцій.

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"Сьогодні ми бачимо значний інтерес до інфраструктурних та енергетичних проєктів, а також до інновацій, агробізнесу та виробництва добрив, у чому Саудівська Аравія має значну експертизу", — наголосила Свириденко.

За її словами, результат спільних зусиль вже помітний: експорт українських товарів до Саудівської Аравії зріс із 291 мільйона доларів у 2023 році до 368 мільйонів у 2024-му.

Українську делегацію також представляють міністр аграрної політики Віталій Коваль, перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум, заступник міністра економіки Олексій Соболев та в. о. голови Фонду державного майна Іванна Смачило.

Свириденко подякувала міністру інвестицій Саудівської Аравії Халіду Аль-Фаліху за продуктивний бізнес-форум, який може стати важливим кроком для залучення нових саудівських інвестицій в Україну.

Нагадаємо, що найближчими днями офіційні особи США та Росії зустрінуться в Саудівській Аравії. Мета – розпочати переговори, спрямовані на припинення війни Росії проти України.