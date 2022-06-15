"Україна готується до різних сценаріїв": Єрмак прокоментував можливу мобілізацію в Росії

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готується до різних сценаріїв, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що російське керівництво може оголосити загальну мобілізацію.

Єрмак звернув увагу Заходу на можливість такого перебігу подій, тому закликав до негайного надання Україні необхідної зброї.

Про це голова президентського офісу написав у Мережі 15 червня.

"Bloomberg з посиланням на європейських високопосадовців пише, що росія витратила більшу частину свого військового потенціалу у війні з Україною. Тому не виключено, що кремль може оголосити загальну мобілізацію. Україна готується до різних сценаріїв", – йдеться у повідомленні Єрмака.

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"Якщо на Заході є розуміння імовірності найгірших (сценаріїв – ред.), то саме зараз час оперативно зміцнити здатність України до оборони", – наголосив голова ОП.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Кремль може бути змушений оголосити масову мобілізацію, проте президент Володимир Путін поки що не хотів би цього робити. Усе тому, що оголошення мобілізації означало б публічне визнання, що війна йде не так, як планувалося.

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