Україна готується до візиту Келлога: в МЗС назвали причини перенесення поїздки

За словами Георгія Тихого, українська сторона воліє розпочати обговорення миру з Кітом Келлогом якнайшвидше після інавгурації Трампа.

Кіт Келлог, якого Трамп має офіційно призначити спецпредставником з питань України одразу після інавгурації, переніс свій візит до Києва виключно з юридичних причин. До політики це рішення немає відношення.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу в Києві в п'ятницю, 10 січня.

"Щодо візиту генерала Келлога: я вважав би за краще, щоб його команда коментувала дати візиту. Можу лише сказати, що підготовка візиту триває, він має відбутися", – зазначив Тихий.

Речник МЗС зауважив, що немає жодних політичних причин, які завадили Келлогу приїхати до України до інавгурації Трампа, як було анонсовано раніше.

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"Єдині причини, через які візит відбудеться після інавгурації 20 січня, це суто юридичні моменти", – пояснив Тихий.

За його словами, Україна вважає візит спецпредставника Трампа дуже важливим і зі свого боку продовжує підготовку до його зустрічі.

"Ми воліємо якнайшвидше після інавгурації розпочати діалог із Келлогом із найважливіших питань досягнення справедливого, всеосяжного та сталого миру", – підкреслив Георгій Тихий.

Нагадаємо, на думку Михайла Подоляка, той факт, що Келлог переніс свій візит до України, однозначно є позитивним сигналом. Радник голови ОПУ вважає, що у Трампа нарешті занурюються в аналітику та розвіддані, щоб зрозуміти, що це за війна триває в Україні.

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