Загроза Москві та Санкт-Петербургу може схили Кремль до реальних переговорів.

Україна хоче отримати від країн Заходу дозвіл завдавати ударів дальнобійники ракетами по території РФ для того, щоб схилити Кремль до переговорів про припинення бойових дій.

Про це пише видання The Guardian.

У статті вказується, що у Києві розраховують, що використання зазначених англо-французьких ракет у "демонстраційній атаці" покаже Кремлю, що обʼєкти у Москві можуть бути уразливими для ракетних ударів.

Український високопосадовець заявив журналістам, що у Кремлі погодяться на реальні переговори лише тоді, коли зрозуміють, що небезпека загрожує безпосередньо Москві та Санкт-Петербургу. Така стратегія є ризикованою, тому її не підтримує Вашингтон.

"Україна місяцями лобіювала дозвіл на використання Storm Shadow проти цілей на території Росії, але без особливого успіху. Тим не менше, в той час, як її армія бореться на східному фронті, зростає переконання, що її найкраща надія полягає у контрнаступі", - пише видання.

Видання пише, що президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності заявив, що Росія отримає відповідь за ракетні удари по цивільному населенню.

"Наш ворог також знатиме, що означає українська відплата. Гідну, симетричну і далекосяжну. Він знатиме, що рано чи пізно українська відповідь дійде до будь-якої точки Російської Федерації, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави і нашого народу", - сказав президент.

На думку журналістів це демонструє, що у Києві вважають, що демонстрація сили може спонукати Москву піти на діалог.

"Ракети Storm Shadow були розроблені переважно внаслідок англо-французької співпраці та виробляються європейським спільним підприємством MBDA, яке також має італійського партнера. Однак деякі компоненти ракети постачають США, тож Білий дім також має дати згоду на їхнє використання на території Росії. Досі він відмовлявся це робити, побоюючись ескалації конфлікту", - пише The Guardian.

Хоча можна стверджувати, що атаки з безпілотників є заміною. У Києві вважають, що, показавши Росії, що вона може завдати ракетного удару вглиб країни, це може спонукати Кремль до переоцінки своїх дій. Однак мало хто вірить, що президент Владімір Путін зацікавлений у припиненні бойових дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США досі сперечаються щодо наступу України в Курській області РФ.

Крім того, ми також інформували, що президент Чехії зробив неоднозначну заяву щодо переговорів України та РФ.

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