Україна хоче конфіскувати заморожені активи Росії: чи допоможе Трамп

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому Київ активізував зусилля, щоб отримати доступ до сотень мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі.

Про це пише видання The Washington Post.

"Українські чиновники, які займаються цим питанням, кажуть, що не знають, якою є позиція нової адміністрації щодо питання конфіскації, але деякі представники попередньої адміністрації її підтримали. Деякі з більш агресивних союзників України в Європі, зокрема очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас, також підтримують цей крок, але підтримка самого Трампа розглядається як ключова", – пише видання.

Джейкоб Кіркегор, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона, сказав, що українські чиновники намагалися апелювати до Трампа, пропонуючи використовувати гроші для купівлі американської зброї.

"Це дуже чітка послуга за послугу. І вони б хотіли, щоб Трамп прийняв цей аргумент і, власне, сказав європейцям: "Послухайте, якщо ви хочете, щоб я продовжував постачати Україні зброю, ну давайте купимо її за рахунок російських активів", – зазначив він.

Нагадаємо, депутати парламенту Великої Британії вважають, що Сполучене Королівство має передати Україні заморожені активи Росії. В листі, опублікованому 6 січня британським виданням The Times, політики стверджують, що уряд повинен з'ясувати, як легально переказати 300 мільярдів доларів із заморожених у різних країнах резервів Центробанку Росії до України. Вони додають, що переказ щонайменше 25,5 мільярда фунтів стерлінгів, що зберігаються на рахунках Великої Британії, стане "чітким сигналом" про стратегічну рішучість і зможе запобігти майбутнім конфліктам.

Наразі Велика Британія володіє найбільшою кількістю заморожених російських резервів за межами ЄС.

Заморожені активи – це комбінація пакетів акцій компаній і готівки, що зберігаються на банківських рахунках. Країни G7 уже взяли на себе зобов'язання надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який буде повертатися з відсотків від заморожених активів. Водночас західні політики вважають, що передавання активів Києву саме собою буде пов'язане з юридичними проблемами.

Гроші, заморожені переважно в Європі, приносять кілька мільярдів доларів прибутку на рік. Але це – крапля в морі для України, якій потрібні десятки мільярдів не лише на військові, але й на соціальні витрати, а також на відновлення руйнувань, які Росія спричинила своїм вторгненням.