Україна хоче миру, але не може довіряти РФ: Politico – про перспективи саміту у Швейцарії

За оцінками одного з експертів, хоча саміт не обов’язково корисний для справжньої мирної угоди з Росією, він все ж є фантастичним способом створення колективного розуміння України та ситуації у країні.

Ініційований Україною Саміт миру у Швейцарії відбудеться вже цими вихідними, 15-16 серпня. Росія не була запрошена на саміт і розкритикувала захід як проукраїнський. Україна прагне миру, але не може довіряти своєму ворогу.

Про це йдеться у статті Politico.

Видання нагадало, як у травні президент України Володимир Зеленський заявив у розмові Reuters: "Ви не можете сісти, щоб поговорити з людиною, єдина мета якої – знищити вас".

Водночас президент Росії Володимир Путін заявляв про начебто готовність до переговорів – але не з демократично обраним Зеленським, якого очільник Кремля вважає нелегітимним.

"Росія повинна зрозуміти, з ким вона повинна говорити і кому вона може довіряти", – сказав Путін у травні.

Перспективи Саміту миру

Участь у Саміті миру у Швейцарії візьмуть близько 90 країн із 160 запрошених, багато з яких ще не визначилися. Ключові гравці, включно з Китаєм та Саудівською Аравією, а також, можливо, Південною Африкою та Бразилією, зневажливо ставляться до цього саміту.

Україна навіть звинуватила Китай у допомозі Росії у спробі зірвати саміт заради власних інтересів — звинувачення, які Пекін спростовує. Китай і Бразилія запропонували альтернативний мирний план, більш вигідний для Москви.

"Тим не менш, саміт може досягти прогресу в напрямку припинення бойових дій в Україні, оскільки Київ прагне консолідувати підтримку своїх союзників, що згодом може бути використано для тиску на Росію щодо справжніх мирних переговорів у майбутньому. Зустріч цих вихідних стане показником такої підтримки", – йдеться в публікації.

Як заявив Зеленський напередодні в Берліні, Україна планує зосередитися на трьох із 10 пунктів висунутої ним формули миру: продовольча безпека, ядерна безпека та повернення українських дітей і військовополонених, які утримуються в Росії.

"Ми відкриті для ідей. Але дуже важливо не передавати ініціативу Росії", – зазначив український президент.

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Росія не готова до результативних мирних переговорів

За словами голови Комітету Верховної Ради України із закордонних справ Олександра Мережка, Путіну бракує доброї волі для мирних переговорів. Депутат наголосив, що Росія "ніколи чесно не намагалася досягти результату". Зауважимо, раніше Мережко був заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі в межах Мінських угод.

"Путін розуміє, що єдиний спосіб приховати свій злочин – знищити жертву. Тому переговори з ним не мають сенсу", – запевнив народний обранець.

Як заявив Путін під час свого травневого візиту до Китаю, він готовий до переговорів лише в тому разі, якщо Київ "розбереться по-справжньому". Президент РФ звинуватив Україну у війні та заявив, що хоче повернутися до попередніх вимог – аби Київ здав усі окуповані території та провів демілітаризацію, а також відмовився від прагнень вступити до НАТО.

Президент Росії Володимир Путін / Фото: Associated Press

Водночас Україна заявляє, що лише вона як країна, яка несе весь тягар російської агресії, може визначити, яким має бути мир.

"Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є мирна формула президента України", – заявили в українському МЗС.

Позиція Китаю та США щодо миру в Україні

Китай підтвердив свою давню позицію щодо встановлення миру в Україні.

"Китай завжди стверджує, що міжнародна мирна конференція повинна відповідати трьом важливим елементам, йдеться про: визнання як Росією, так і Україною, рівноправну участь усіх сторін і справедливе обговорення всіх мирних планів. Інакше мирна конференція навряд чи зможе зіграти суттєву роль у відновленні миру", – заявило посольство Китаю у США.

Водночас нинішня адміністрація США чітко заявляє: вона хоче бути впевненою, що Росія ніколи не окупує Україну.

"Якщо ми колись дозволимо Україні впасти, запам’ятайте мої слова, ви побачите, як Польща піде, і ви побачите, як усі ці країни вздовж фактичного кордону Росії [впадуть]", – заявив у червні президент США Джо Байден.

Як зазначив Мережко, консолідована позиція більшості країн ґрунтується на міжнародному праві – зокрема, на вимозі відновлення повної територіальної цілісності України.

Протистояння також є частиною ширшого геополітичного зіткнення, коли Китай перевіряє витривалість Заходу, підтримуючи Україну як полігон.

"Це протистояння між ліберальним міжнародним ладом – який, по суті, є колективним Заходом – і силами Росії, Китаю, які зростають, та, можливо, Ірану", – заявив науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб "Авторитаризм проти демократії" Каллум Фрейзер.

Саміт миру у Швейцарії покликаний продемонструвати рішучість українських союзників підтримувати саме це.

"Наше лідерство і воля українців мають досягти успіху – заради миру, заради Європи, заради життя. Буде Європа – континент без війни", – висловився напередодні Зеленський.

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Недовіра України до РФ заснована на історії

У статі йдеться, що Україна просуває свою формулу миру, яка мала б стати основним шляхом до припинення вогню, оскільки відчуває, що не може довіряти Кремлю. Україна має довгу історію, коли погоджувалася на вимоги Росії, а потім бачила невиконання нею зобов’язань.

Як приклад автори матеріалу вказали Будапештський меморандум 1996 року, в межах якого Україна відмовилась від ядерної зброї та погодилась на подальше роззброєння в обмін на гарантії безпеки з боку США, Великої Британії та Росії.

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"Росія повністю порушила меморандум, зокрема, анексувавши Крим 2014 року та здійснивши повномасштабне вторгнення 2022 року, незважаючи на те, що Росія гарантувала безпеку та суверенітет України. Росія також змусила Україну передати більшу кількість кораблів Чорноморського флоту СРСР, ніж було домовлено спочатку", – зазначив Фрейзер.

Окрім того, Україна виконала більшість умов Мінських угод, спрямованих на припинення війни на Донбасі, а пізніше Путін проголосив "незалежність" Донецької та Луганської областей, і "приєднав" їх до РФ.

Видання також нагадало, що після вторгнення 2022 року Росія та Україна провели кілька раундів переговорів у Білорусі та Туреччині. Вони були затьмарені претензіями та зустрічними звинуваченнями. Під час п'яти раундів переговорів навесні того ж року Росія не погодилася навіть на тимчасове припинення вогню.

"Росія хотіла капітуляції України і пропонувала нам відмовитися від наших територій і нашого суверенітету, нашої армії. Україна запропонувала Росії вийти на свої позиції до 24 лютого 2022 року, припинити стрілянину, а потім почати реальні переговори. Росія відмовилася, і ми також відхилили пропозиції Росії. Нічого не було підписано", – заявив у травні 2023 року радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, який представляв державу на переговорах у Стамбулі.

Перемовини представників України та РФ у Стамбулі на початку повномасштабної війни / Фото: Офіс президента України

Також Росія анексувала Запорізьку та Херсонську області після проведення фіктивних референдумів на окупованих частинах областей.

Зазначається, що разом із міжнародним ордером на арешт Путіна за підозрою у воєнних злочинах це відвернуло Україну від подальших спроб домовитися з президентом РФ.

"Росіяни вважають, що вони мають божественне право вирішувати долю не лише України, а й Білорусі, Грузії та Центральної Азії", – звернув увагу Фрейзер.

Автори статті також нагадали, як Путін у публічних виступах порівнював себе з російськими царями та пропагував відновлення "російських земель" у великій імперії.

Саміт миру може надіслати ключовий сигнал

На думку Фрейзера, у Заходу зараз є два варіанти: "солідаризуватися з Україною і не вести переговори з Росією, або він може піти через голову України і домовитися про якийсь мир безпосередньо з Росією".

Однак США на чолі з Байденом, як провідний голос проукраїнського альянсу, не раз заявляли, що розмов про Україну без України не буде.

Для України найкраще було б опинитися у вигідній позиції на фронті, як це було після контрнаступу на Харківщині 2022 року, перед тим, як вступити у нові переговори з Росією. Однак, як зазначив Фрейзер, на цей момент отримання такої ж переваги може виявитися важким через прогалини в потоках західної військової допомоги.

Незважаючи на це, Фрейзер вважає, що Саміт миру може надіслати ключовий сигнал:

"Хоча він не обов’язково корисний для справжньої мирної угоди з Росією, він все ж є фантастичним способом створення колективного розуміння України та ситуації в Україні".

Фрейзер зазначив, що йдеться про те, "як союзники повинні реагувати та надавати допомогу Україні, допоки вона не отримає перевагу на фронті та не буде готова вести переговори з більш сильної позиції".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибори до Європарламенту перегорнули, все для нас добре! А що буде з Самітом миру?

Нагадаємо, 14 червня Путін заявив, що Росія негайно припинить вогонь та почне переговори за умови, якщо Україна почне повне виведення військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також якщо Київ заявить про відмову від вступу до НАТО.

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