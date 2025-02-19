Україна хоче отримати дозвіл на виробництво ракет для системи Patriot - Зеленський

Україна готова готувати своїх людей і не потребує безпосередньо іноземних військ на своїй території. Однак, для ефективної оборони важливо отримати ліцензії на виробництво ракет для систем ППО, таких як Patriot.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції 19 лютого.

"Ми маємо своїх людей, ми підготуємо їх, тож для нас це навіть мова й не йде про війська безпосередньо в Україні. Але можна отримати ліцензії, навіть не ракети, а ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot. Я знаю, що ми кожного дня рахуємо, я вибачаюся, коли 3-4-5 ранку, коли командувач мені телефонує і каже: Ми біля цього міста, я зараз не хочу казати, яке це місто, але от під цим містом в нас немає ракет для Patriot. Все, ми вичерпали, я це розумію. Я кажу, що відбувається? Він каже, що зараз є вісім ракет на наближенні, але в нас немає ракет для Patriot. Я думаю, що це неправильно", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна потребує гарантій безпеки та системи Patriot, адже розмови щодо допомоги затягуються. Він підкреслив, що ще під час виборчої кампанії звертався до США з проханням розблокувати пакет допомоги та допомогти Україні, навіть якщо це не передбачає військової підтримки чи НАТО.

"Це, власне, ті речі, які змушують нервувати всіх. І саме тому, коли ми говоримо про щось таке велике, я казав представникам Сполучених Штатів, що ви дійсно можете надати з точки зору гарантії безпеки. Ви не хочете надсилати військ. Ви не хочете НАТО. Чи можемо ми отримати достатньо систем Patriot? Так, але спочатку ми хочемо, а потім завтра і так далі, послухайте, це така тривала розмова, занадто тривала, і якщо дійсно Президент Трамп на це розраховує, я це казав від самого початку ще коли, ще під час виборчої кампанії, я казав, що ми розраховуємо на вашу політику, розблокуйте пакет, допоможіть нам", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що одна з українських компаній налагодила виробництво захисних панцирів для ЗРК Patriot. Раніше компанія виготовляла бронезахист для танків Т-64, Т-72, M1 Abrams, БМП Bradley та готується до інтеграції на Leopard 2. Військові вже отримали понад 300 таких екранів.

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