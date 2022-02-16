Україна хоче побачити перспективу членства в НАТО на саміті в Мадриді – Стефанішина

Представниця уряду водночас зазначила, що, звичайно, цього ж дня Україна не стане членом Альянсу.
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що на саміті НАТО в Мадриді в червні 2022 року наша держава хоче побачити перспективу свого членства в Альянсі.
Про це Стефанішина сказала під час телемарафону з нагоди Дня Єднання в середу, 16 лютого.
"Готуючись до мадридського саміту НАТО, який відбудеться вже в червні цього року, Україна поставила дуже просту умову країнам НАТО. Звичайно, ми розуміємо, що членом НАТО в цей день ми не станемо, але затверджуючи стратегію на наступні 10 років, яким бачить себе НАТО, якою НАТО бачить безпеку, ми хочемо бачити там перспективу членства", – сказала віцепрем’єрка.
Вона додала, якщо там не буде такого "жорсткого вордингу", то "це, на нашу думку, і будуть ті юридичні гарантії, яких вимагає Росія (щодо невступу України до НАТО – ред.)".
"Тому наша позиція однозначна, вона тверда. І це змушує тих же міжнародних партнерів бути більш гнучкими у своїх діалогах з Росією, і більш жорсткими у цих діалогах. Тому що є розуміння, що Україна не піде на жодні поступки", – сказала Стефанішина.
Нагадаємо, 15 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення альянсу щодо перспективи членства України залишається незмінним, попри загрозу можливого нападу Росії. За словами Столтенберга, двері НАТО для майбутнього членства України залишаються відчиненими.