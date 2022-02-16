Україна хоче побачити перспективу членства в НАТО на саміті в Мадриді – Стефанішина

Представниця уряду водночас зазначила, що, звичайно, цього ж дня Україна не стане членом Альянсу.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що на саміті НАТО в Мадриді в червні 2022 року наша держава хоче побачити перспективу свого членства в Альянсі.

Про це Стефанішина сказала під час телемарафону з нагоди Дня Єднання в середу, 16 лютого.

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"Готуючись до мадридського саміту НАТО, який відбудеться вже в червні цього року, Україна поставила дуже просту умову країнам НАТО. Звичайно, ми розуміємо, що членом НАТО в цей день ми не станемо, але затверджуючи стратегію на наступні 10 років, яким бачить себе НАТО, якою НАТО бачить безпеку, ми хочемо бачити там перспективу членства", – сказала віцепрем’єрка.

Вона додала, якщо там не буде такого "жорсткого вордингу", то "це, на нашу думку, і будуть ті юридичні гарантії, яких вимагає Росія (щодо невступу України до НАТО – ред.)".

"Тому наша позиція однозначна, вона тверда. І це змушує тих же міжнародних партнерів бути більш гнучкими у своїх діалогах з Росією, і більш жорсткими у цих діалогах. Тому що є розуміння, що Україна не піде на жодні поступки", ­– сказала Стефанішина.