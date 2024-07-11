Україна хоче провести новий Саміт миру за участю Росії до виборів у США - Bloomberg

У США висловили сумніви, що подібний саміт можна буде організувати у такі стислої терміни.

Україна має намір провести другий Саміт миру за участю представників РФ до виборів у Сполучених Штатах, які мають відбутися у листопаді.

Про це пише Bloomberg.

Видання пише, що Україна хоче провести повторний саміт до того часу, коли до Білого дому може повернутися Дональд Трамп, оскільки він раніше вихвалявся, що припинить війну на незрозумілих умовах на момент своєї інавгурації у січні. Також Трамп виступав проти продовження військової підтримки України з боку США.

У розмові з журналістами один з українських чиновників підтвердив прагнення провести другий саміт перед виборами в США. В свою чергу представники країн Заходу заявили виданню, що будь-яка зустріч має бути ретельно організована з чіткою метою та керованими очікуваннями.

Однак у США висловили сумніви, що подібний саміт за участю України та Росії можна буде організувати у такі стислої терміни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський припустив, коли може відбутися другий Саміт миру щодо закінчення війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський повідомив про приєднання ще однієї країни до комюніке Саміту миру.

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