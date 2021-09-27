Україна хоче провести зустріч лідерів Нормандської четвірки ще до кінця каденції Меркель

За словами керівника ОП Андрія Єрмака, наразі тривають переговори щодо нової зустрічі лідерів держав Нормандського формату.

Україна хоче провести зустріч лідерів Нормандської четвірки ще до завершення каденції чинної канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телеканалу ICTV.

"Ми сьогодні працюємо над тим, щоб така зустріч лідерів Нормандського формату відбулася ще до кінця каденції пані Меркель. Це було б дуже справедливо, бо вона дуже багато для цього зробила. І ми маємо на сьогодні тільки двох свідків (у Нормандському форматі — ред.) із чотирьох лідерів держав (Ангела Меркель і Володимир Путін — ред.), які були присутні під час підписання Мінських домовленостей. Тому важливо, щоб така зустріч дійсно відбулася найближчим часом", — сказав Єрмак.

За його словами, консультації щодо цього питання тривають. Керівник ОП зазначив, що декілька днів тому Берлін відвідував Олексій Резніков, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Там він проводив раунд переговорів і консультацій з представниками Німеччини та Франції щодо цього питання.

Зазначимо, що Ангела Меркель залишиться канцлеркою Німеччини, доки не буде сформовано нову коаліцію і Бундестаг не обере нового канцлера. Політичні консультації у ФРН можуть тривати до Різдва.

Раніше Андрій Єрмак розповів, що Україна хоче винести питання запуску "Північного потоку-2" на Нормандський формат.

Хто є потенційним наступним канцлером Німеччини, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, що в неділю, 26 вересня, у Німеччині відбулися парламентські вибори, після яких країна отримає нового канцлера.

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