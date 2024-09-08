Переговори про мир: в Україні та на Заході все частіше лунають заяви щодо закінчення війни

ТСН.ua нагадав останні важливі заяви політичних діячів України та світу про ймовірні переговори з РФ.

За останній тиждень в інформаційному просторі пролунали декілька важливих заяв щодо можливості проведення переговорів між Україною та РФ.

ТСН.ua з'ясовував, наскільки реальним є сценарій, що Київ та Москва сядуть за стіл перемовин, і коли це може статися.

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Секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що Росія наразі не готова до серйозних переговорів. На його думку, з росіянами можна говорити лише з позиції сили.

"Проблема полягає в тому, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Росіяни мають іншу стратегічну культуру, ніж Захід. З ними можна розмовляти лише з позиції сили. Тому ви повинні допомогти нам перемогти Росію, озброївши нас. Інакше війна продовжиться на інших територіях", – сказав секретар РНБО.

А понад тиждень тому, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив заяву з нагоди 10-ї річниці трагічних подій під Іловайськом, підкресливши небезпеку переговорів з російським агресором.

"...будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна," – підкреслив командувач.

У свою чергу український журналіст Віталій Портников припустив, що перемовини між Україною та Росією щодо закінчення війни у нинішніх умовах неможливі, однак сторони можуть домовитись про припинення вогню на деяких умовах.

На думку посла України в Берліні Андрія Мельника, саме Німеччина може стати посередником у переговорах між Києвом та Москвою.

Що кажуть на Заході

Сьогодні, 8 вересня, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про необхідність скорішого досягнення миру в Україні.

“Вважаю, що зараз той момент, коли нам необхідно обговорити, як ми можемо вийти з цієї військової ситуації і досягти миру швидше, ніж здається можливим зараз”, – наголосив канцлер Німеччини.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Канцлер Австрії Карл Негаммер, коментуючи недавню заяву Путіна про переговори, запропонував провести мирні перемовини між РФ та Україною "без попередніх умов" і "на рівні очей".

Сполучені Штати вкотре підтвердили, що допоможуть Україні отримати достатньо сильну позицію на момент початку переговорів про завершення війни з РФ. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

Речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі / Фото: Getty Images

Несподівані заяви про переговори від інших держав

6 вересня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що може допомогти в мирних переговорах РФ та України.

За його словами, Азербайджан ще ніколи не ініціював пропозицій щодо припинення війни Росії проти України, але висловив готовність до цього, якщо "буде потрібна участь".

"Якщо говорити про гіпотетичну можливість, то вона цілком здійсненна. Насамперед з огляду на те, що разом з Росією та Україною ми протягом 70 років були частиною СРСР, ми підтримуємо різнобічні зв’язки на рівні особистих контактів та на політичному рівні", – сказав Алієв.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв / Фото: Associated Press

Новий посередник?

За інформацією видання India Today, Індія відправить посланця до РФ, щоб обговорити в тому числі мирні зусилля по Україні.

У виданні стверджують, що візит до Москви здійснить радник індійського прем'єра з нацбезпеки Аджит Довал. Він візьме участь у зустрічі представників країн БРІКС. Також Довал зустрінеться з Путіним, щоб обговорити врегулювання російсько-української війни.

Радник з національної безпеки прем'єр-міністра Індії Аджит Довал. Фото: ani_digital / X

Що нового сказав Путін

Російський диктатор Володимир Путін знову заговорив про те, що Росія нібито "ніколи не відмовлялася вести з Україною переговори".

"Ми ніколи не відмовлялися вести з Україною переговори, але не на основі ефемерних вимог, а на основі тих документів, які були погоджені у Стамбулі", – каже диктатор.

Ймовірним посередником можливих переговорів між Україною та РФ, він назвав Китай, Бразилію та Індію.

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