Україна хотіла б, щоб черговий пакет санкцій ЄС включав повне ембарго на енергоносії з Росії

Україна хотіла б, щоб черговий пакет санкцій ЄС включав повне ембарго на енергоносії з Росії

Україна воліла б, щоб Європейський Союз включив у сьомий пакет санкцій проти РФ тотальне ембарго на російські енергоносії.

Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов, - пише Укрінформ.

«Що б ми хотіли бачити в сьомому пакеті санкцій? Звісно, час покаже, але ми говоримо про тотальне ембарго російських енергоносіїв, тобто трубопровідної нафти, але для цього треба вирішити низку технічних питань... ми говоримо про газ», - зауважив Ченцов.

Залежність кількох країн-членів ЄС від російського газу є ще дуже великою, але можна починати з обмеження використання скрапленого газу з РФ і працювати над альтернативними шляхами його постачання в ЄС.

«Наразі щодо цього триває дуже активна робота», - додав дипломат.

Україна вважає, що у сьомому пакеті санкцій має бути посилено тиск на фінансовий сектор РФ, запроваджено додаткові заходи для блокади російського флоту, заборонено не лише певні російські ЗМІ, а й інтернет-майданчики пропаганди і дезінформації, запроваджено кіберсанкції та продовжено тиск на членів російського істеблішменту та бізнесу.

«Тобто є ще над чим працювати. І хоч деякі з цих заходів не мають миттєвого ефекту, в сукупності вони поступово душать російську економіку», - резюмував посол України в ЄС.

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Варто зазначити, Європейський Союз почав працювати над сьомим пакетом санкцій проти Росії. Зокрема, обмеження стосуватимуться російського газу. Також Євросоюз працює над можливою конфіскацією активів РФ в Європі, а не лише над їхнім заморожуванням.

Напередодні, 3 червня, посли ЄС таки затвердили шостий санкційний пакет проти Росії та запровадили санкції проти Білорусі за підтримку війни проти України.

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