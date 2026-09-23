Україна готова до енергетичного перемир’я з РФ: Трамп передасть пропозицію Москві — Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Україна готова до взаємного енергетичного перемир’я з Росією. Цю пропозицію президент Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі у Нью-Йорку.

Про це Зеленський розповів представникам медіа після переговорів.

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За словами президента, йдеться саме про взаємне припинення ударів: Україна готова дотримуватися домовленості, якщо Росія не атакуватиме українську енергетику, електромережі, систему опалення та водопостачання. Американська сторона має передати відповідну пропозицію Москві. Позиція Росії наразі невідома.

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Зеленський також уточнив, що під час зустрічі з Трампом не йшлося про односторонню відмову України від ударів. За його словами, сторони обговорювали енергетичне перемир’я як один із можливих кроків для деескалації.

Окремо президенти говорили про підготовку України до зими. Київ звернувся до Вашингтона з двома ключовими проханнями: надати зимовий пакет ракет-перехоплювачів для систем Patriot та ліцензії, необхідні для налагодження їхнього виробництва. Зеленський повідомив, що виробник Raytheon готовий працювати над таким проєктом, однак конкретного рішення США щодо ліцензій наразі немає.

Президент також наголосив на необхідності гарантій безпеки для України.

Ще однією темою стала майбутня зустріч Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Зеленський заявив, що закликав президента США залучити Пекін до зусиль щодо завершення війни, оскільки, за його оцінкою, Китай має вплив на Росію. Сі Цзіньпін перебуватиме у США з державним візитом від 23 до 25 вересня та проведе переговори з Трампом.

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На думку Зеленського, наступним важливим дипломатичним кроком могла б стати тристороння зустріч лідерів України, США та Росії для обговорення ключових питань завершення війни. Раніше він повідомляв, що американська команда має передати Москві меседжі, погоджені після переговорів у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що раніше Зелеський заявив, що Росія готує нову масовану атаку на Україну

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