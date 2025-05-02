Україна готова до компромісів, але РФ відхиляє всі мирні пропозиції: в ISW пояснили чому

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Хоча угода про корисні копалини між США та Україною стала черговим свідченням готовності Києва йти на компроміси для завершення війни. Втім, Росія не демонструє жодних ознак готовності до поступок зі свого боку.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

“Участь України в угоді про корисні копалини зі США підкреслює «незмінну готовність України йти на компроміси в прагненні до довгострокового, сталого врегулювання війни в Україні, попри стійку незацікавленість Росії у мирних пропозиціях США та України», - наголошують в ISW.

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Аналітик зауважують, що навіть спецпосланець США в Україні Кіт Келлог нещодавно підтвердив, що Київ залишається відданими спробам знайти шлях врегулювання у війні. Так, політики заявив Fox News, що українські представники неодноразово демонстрували свою готовність до переговорів під час контактів із високопосадовцями США та Європи. Тепер, наголошує він, дії у досягненнмирного врегулювання у війні залишаються «за Володимиром Путіним».

Келлог заявив, що українські представники в Лондоні погодилися на 22 «конкретні» умови, включаючи «постійне, всеосяжне» припинення вогню, за яке давно виступає президент США Дональд Трамп. За словами спецпосланця, раніше Штати представили Путіну «дорожню карту» щодо припинення війни РФ проти України, і що “фюрер” тепер має безпосередньо взаємодіяти із пропозиціями США, якщо він «дійсно» хоче припинити війну.

Однак, зауважують в Інституті, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю бразильській газеті O Globo нещодавно заявив, що у переговорах про припинення вогню «м’яч не на боці» Росії. Мовляв, українські чиновники, мовляв, не продемонстрували «готовності» до мирних переговорів.

“Заяви Лаврова свідчать про те, що російські чиновники не зацікавлені в серйозних мирних переговорах щодо припинення війни та затягують переговори, щоб сприяти здобуткам Росії на полі бою”, - додають аналітики.

В ISW продовжує оцінювати, що Кремль намагається використовувати переговори про припинення вогню так, щоб домогтися додаткових поступок від України та Сполучених Штатів, хибно перекладаючи провину на Україну за буксування переговорів щодо припинення війни.

Як повідомлялося, в ISW оцінили, навіщо Володимиру Путіну "перемир'я" на День Перемоги. Зокрема, аналітики зауважують, що війська РФ скористалися "Великоднім перемир'ям" для обстрілів та розвідки передових українських позицій.

Нагадаємо, очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров зробив цинічну заяву щодо повернення України до кордонів 1991 року. Мовляв, РФ ніколи не допустить цього.

Дата публікації 19:17, 01.05.25 Кількість переглядів 29 Мінус один у команді Трампа! Майк Волц іде у відставку