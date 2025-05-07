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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1084
Час на прочитання
2 хв

Україна готова до переговорів з РФ, але є умова: Єрмак назвав яка

Єрмак прокоментував можливість прямих переговорів з РФ про закінчення війни і ідею про відмову від окупованих територій.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак про переговори з РФ

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак про переговори з РФ / © Associated Press

Україна готова до переговорів з Росією, але за однієї умови — після повноцінного припинення вогню.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він наголосив, що настання миру залежить не лише від України. Адже якби все залежало від України — ця війна вже давно була б завершена.

«Та реальність така, що Росія не демонструє щирого бажання зупинити агресію. Понад 50 днів тому президент Трамп запропонував повне 30-денне припинення вогню — ми погодились. Росія відповіла триденним „перемир’ям на парад“, — нагадав Єрмак.

За словами керівника ОП, українська сторона готова до переговорів, але тільки після повноцінного припинення вогню.

«Це — позиція України, США та наших європейських друзів. Ми не торгуємо своєю незалежністю. Наші „червоні лінії“ — це Конституція, міжнародне право і Статут ООН. Ми ніколи не визнаємо окупацію наших територій. Проте ми реалісти: розуміємо, що деякі питання доведеться обговорювати за столом переговорів. Ми до цього готові — якщо туди прийде і Росія», — сказав він.

На думку Єрмака, Україна показала себе відповідальним і конструктивним партнером.

«Ми підписали з США історичну угоду — це основа майбутньої безпеки через економіку. Ми працюємо з усіма партнерами, і хочемо, щоб в Україну приїжджали — бачили на власні очі, що ми тримаємось, що ми сильні і мотивовані. Ми вдячні за роки підтримки Німеччині і вітаємо нового канцлера Фрідріха Мерца. Він був з нами з перших днів війни. Україна продовжує боротьбу. Бо у нас немає іншої країни. І ми маємо силу, щоб виграти не лише війну — а й мир», — підсумував Андрій Єрмак.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США більше не наполягають на укладенні 30-денного перемир’я в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
1084
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