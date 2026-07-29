Україна готова до перемир’я, але є одна перешкода: Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна давно готова до закінчення війни з Росією дипломатичним шляхом і до тимчасового припинення вогню. Втім, Кремль блокує цей процес, адже «фюрер» Володимир Путін не демонструє жодного бажання припинити бойові дії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський заявив, що в інтерв’ю Fox News.

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«Президент Трамп хоче, європейці хочуть. Путін не хоче. Ми щодня закликаємо припинити цю війну», — наголосив глава держави.

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За словами президента, Київ щодня пропонує припинити бойові дії хоча б на певний час, щоб «домовитися про перемир’я на певний час і дати дипломатам можливість вести переговори». Втім, наголосив Зеленський, «Путін не хоче».

Глава держави заявив, що саме відмова Росії припинити агресію змушує Україну та міжнародних партнерів посилювати тиск на Москву. За словами президента, лише рішучі дії світової спільноти можуть змусити Кремль змінити свою позицію. Зокрема, важливими є санкції, які мають обмежити можливості російської економіки та зменшити здатність агресора продовжувати війну.

«Ось у чому проблема. Ось чому ми маємо реагувати, бути рішучими, бути сильними. І не тільки ми. Ми розраховуємо на санкції. До речі, законопроєкт Ліндсі був дуже важливим», — додав український лідер.

Нагадаємо, американські сенатори, співавтори законопроєкту про посилення санкцій проти Росії заявили, що документ повинен стати потужним інструментом тиску на Кремль та способом змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Зокрема, запропоновані заходи мають перекрити Росії можливість заробляти на продажі нафти й газу, зокрема за допомогою так званого тіньового флоту.

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Дата публікації 19:25, 28.07.26 Кількість переглядів 26 Говорили вдвічі довше відведеного часу! Зеленський зробив перші заяви після зустрічі з Трампом

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