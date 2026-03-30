ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
910
Час на прочитання
1 хв

Україна готова до перемир’я на Великдень — Зеленський

Україна готова до будь-яких форматів закінчення війни, однак РФ робить тільки заяви, зазначив президент країни.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Доповнено додатковими матеріалами

Українська сторона готова до припинення вогню під час великодніх свят.

Про це заявив журналістам президент України Володимир Зеленський і нагадав попередній досвід з Росією.

«Ми підтримували будь-які формати закінчення війни, ви це знаєте, але коли ти не втрачаєш гідності і незалежності нашої держави. Припинення вогню, будь-які формати, як ми вже сьогодні говорили, і повне, і енергетичне… ми готові до припинення вогню на великодні свята», — сказав він.

«На мій погляд, якщо чесно, нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів. Безумовно, ми готові до будь-яких компромісів, окрім компромісів з нашою, як я сказав, гідністю і суверенітетом», — додав президент.

Нагадаємо, минулого року президент РФ Володимир Путін оголосив «великоднє перемир’я», яке передбачало зупинення всіх бойових дій в Україні від вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня.

В Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом. Однак росіяни самі ж і порушили тишу — на Великдень лунали постріли.

Дата публікації
Кількість переглядів
910
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie