- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 860
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна готова до вступу в ЄС до 2027 року — Стефанчук
Київ підтверджує готовність виконати всі вимоги для членства в Європейському Союзі у визначені терміни та розраховує на підтримку партнерів.
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив про готовність України виконати всі необхідні умови для вступу до Європейського Союзу до 2027 року.
Про це він повідомив у дописі у Facebook за підсумками відеоконференції з керівництвом парламенту Нідерландів.
Україна налаштована завершити всі необхідні реформи у встановлені терміни та очікує активної позиції партнерів у просуванні переговорного процесу щодо членства.
Стефанчук наголосив, що Київ високо оцінює послідовну позицію Нідерландів у питанні європейської інтеграції України та підкреслив важливість політичної підтримки для пришвидшення переговорів.
«Підтвердив, що ми готові впровадити всі необхідні реформи, щоб завершити підготовку до вступу до ЄС до 2027 року, і розраховуємо на підтримку Нідерландів у питанні якнайшвидшого розблокування переговорного процесу», — зазначив він.
Нідерландська сторона, своєю чергою, позитивно оцінила роботу Верховної Ради, яка навіть в умовах повномасштабної війни продовжує ухвалювати необхідні рішення.
Водночас у Європейському Союзі поки не називають конкретної дати можливого членства України. Представники європейських інституцій наголошують, що цей процес залежить як від виконання реформ, так і від політичної готовності самого ЄС.
Раніше повідомлялося, що європейські чиновники прагнуть створити або зміцнити альтернативні структури, щоб не втратити можливість спільної оборони у разі розпаду НАТО.
Ми раніше інформували, що Ісландія та Норвегія все більше прагнуть до вступу в Євросоюз, тому членство України залишиться відкритим питанням.