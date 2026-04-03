Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив про готовність України виконати всі необхідні умови для вступу до Європейського Союзу до 2027 року.

Про це він повідомив у дописі у Facebook за підсумками відеоконференції з керівництвом парламенту Нідерландів.

Україна налаштована завершити всі необхідні реформи у встановлені терміни та очікує активної позиції партнерів у просуванні переговорного процесу щодо членства.

Стефанчук наголосив, що Київ високо оцінює послідовну позицію Нідерландів у питанні європейської інтеграції України та підкреслив важливість політичної підтримки для пришвидшення переговорів.

«Підтвердив, що ми готові впровадити всі необхідні реформи, щоб завершити підготовку до вступу до ЄС до 2027 року, і розраховуємо на підтримку Нідерландів у питанні якнайшвидшого розблокування переговорного процесу», — зазначив він.

Нідерландська сторона, своєю чергою, позитивно оцінила роботу Верховної Ради, яка навіть в умовах повномасштабної війни продовжує ухвалювати необхідні рішення.

Водночас у Європейському Союзі поки не називають конкретної дати можливого членства України. Представники європейських інституцій наголошують, що цей процес залежить як від виконання реформ, так і від політичної готовності самого ЄС.

Раніше повідомлялося, що європейські чиновники прагнуть створити або зміцнити альтернативні структури, щоб не втратити можливість спільної оборони у разі розпаду НАТО.

Ми раніше інформували, що Ісландія та Норвегія все більше прагнуть до вступу в Євросоюз, тому членство України залишиться відкритим питанням.