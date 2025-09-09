Україна готова до замороження фронту, але є умови: посол США при НАТО пояснив

Меттью Вітакер / © Associated Press

Реклама

Україна, ймовірно, готова заморозити війну по поточній лінії фронту, якщо отримає надійні гарантії безпеки.

Таку заяву зробив посол США при НАТО Меттью Вітакер в ефірі Fox Business.

За словами Вітакера, Україна продемонструвала готовність до укладення угоди. Він наголосив, що головним питанням є надання Україні гарантій безпеки та можливість захищати себе.

Реклама

«Україна довела і показала, що готова піти на угоду. Вони готові заморозити лінію фронту, якщо отримають гарантії безпеки. Я думаю, є основа для угоди», — сказав посол.

На його думку, присутність європейських військових в Україні важлива для забезпечення цих гарантій. Вітакер вважає, що саме такі заходи можуть переконати президента Володимира Зеленського укласти угоду, щоб запобігти відновленню війни.

Посол також додав, що «основа для угоди вже існує», але обидві сторони мають дійти згоди щодо умов, зокрема тих, які стосуються захисту російських церков або російськомовних громадян.

Нагадаємо, експерт пояснив, що в Україні, якщо порівнювати з Кореєю, не можна провести рівну лінію фронту. На багатьох ділянках вона буде незручною для нас, але вигідною для ворога, наприклад, південь України, де ми відрізані від доступу до Криму.

Реклама

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що одним з можливих сценаріїв закінчення війни в Україні є замороження конфлікту за теперішньою лінією фронту.

А на думку історика Ярослава Грицака, Україна перебуває «на початку кінця війни» — в завершальній її фазі.