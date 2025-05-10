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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі — Зеленський

Україна готова до переговорів, але вимагає 30-денного безумовного припинення вогню, яке має розпочатися 12 травня, заявив Володимир Зеленський після розмови з Дональдом Трампом.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі після встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Відповідний допис Володимир Зеленський зробив у соцмережі Х.

«Всі разом по завершенню саміту в Києві говорили з Дональдом Трампом. Хороша розмова, позитивна й конкретна. Вдячний президенту Трампу. Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня. Очікуємо відповідь від Росії», — написав президент.

У заяві наголошується, що ця ініціатива залишається в силі ще з переговорів у Саудівській Аравії, коли її вперше запропонували Сполучені Штати.

«Коли буде припинення вогню, буде й найкращий шанс для дипломатії. Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше джерела Axios повідомили, що Україна погодилася на прямі переговори з РФ.

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