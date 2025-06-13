Україна готова до зустрічі Зеленський-Путін: Подоляк пояснив умови

Михайло Подоляк / © Associated Press

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Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував контекст і політичне значення Стамбульських переговорів, наголосивши, що Україна готова до припинення вогню і реалістичного діалогу, однак Росія демонструє зневагу до міжнародних ініціатив і водночас нарощує агресію.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, гуманітарна частина переговорного процесу продовжує працювати, а участь України у міжнародних перемовинах є важливою політичною демонстрацією, насамперед для Сполучених Штатів та країн Глобального Півдня, що Київ шукає шляхи до миру.

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«Ми хочемо фіналізувати цю війну. Але це неможливо без припинення вогню. Саме це і є сенс переговорного процесу, про який говорить пан Сибіга, ” — пояснив Подоляк.

Водночас радник ОП підкреслив, що Росія використовує переговори здебільшого для імітації процесу і пропаганди, а під час активізації дипломатичних майданчиків лише нарощує кількість ударів по цивільному населенню.

«В момент, коли Росія почала переговорний процес, вона суттєво наростила геноцидальний інструмент — масовані атаки на мирних мешканців. Це демонструє її повну неготовність до реальних домовленостей без примусу, ” — заявив Подоляк.

Україна, у свою чергу, на міжнародному рівні чітко заявляє про свою відкритість до переговорів навіть у найвищому форматі.

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«Ми готові навіть до зустрічі у форматі президент плюс суб’єкт Путін, і до виходу на припинення війни, ” — зазначив радник ОП.

Підсумовуючи, Подоляк наголосив, що примус — єдиний шлях змусити Росію завершити війну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ не бачить сенсу у продовженні мирних переговорів із Росією, якщо під час них не обговорюється реальне припинення бойових дій.

За словами Сибіги, для України принципово важливим є досягнення перемир’я, і саме тому Київ підтримує ідею зустрічі на найвищому рівні — між президентами обох країн.

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«Ми зацікавлені в перемовинах, які мають конкретний результат. Після останнього раунду в Стамбулі стало зрозуміло, що зустріч звелася до гуманітарних питань, зокрема обмінів. Але ми хочемо рухатися далі», — пояснив він.

Очільник МЗС також підкреслив, що Україна від самого початку демонструвала конструктивний підхід до діалогу та була налаштована на пошук реального миру.

«Ми готові до змістовної зустрічі. Нам важливо, щоб кожен крок наближав мир і зупинку вогню», — додав Сибіга.