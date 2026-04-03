Ормузька протока

Україна готова обговорити зі Сполученими Штатами і країнами Близького Сходу свою участь у розблокуванні Ормузької протоки.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NewsNation.

На його думку, зараз немає жодної країни, яка могла б самостійно зняти блокаду.

«Лише спільні кроки можуть дати результат. Україна має досвід запуску зернового коридору в Чорному морі попри спроби Росії заблокувати постачання продовольства та інших товарів. Ситуація зараз схожа, але йдеться про енергетику», — натякнув він.

На основі українського досвіду Володимир Зеленський пропонує два варіанти можливого розблокування Ормузької протоки.

Перший варіант, за його словами, полягає у дипломатичному рішенні, яке задовольнятиме обидві сторони конфлікту, без припинення бойових дій.

«Альтернативним кроком може бути встановлення одностороннього контролю над протокою, як це зробила Україна із зерновим коридором. Для цього знадобляться перехоплювачі, військові конвої для супроводу суден, велика інтегрована мережа РЕБ та інші інструменти. Ми готові допомогти із цим», — наголосив український президент.

Володимир Зеленський додав, що наразі ніхто не звертався до України з таким запитом.

«Ми лише ділимося своїми знаннями. Якщо одного дня наші партнери захочуть ними скористатися, ми будемо готові», — сказав він.

