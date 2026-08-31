Україна готова допомогти США створити «армію дронів»: Федоров назвав умову

Михайло Федоров / © Українська правда

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Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив про готовність допомогти США розбудувати власну систему виробництва та застосування безпілотників. Натомість Україна могла б отримати ракети-перехоплювачі для комплексів Patriot, які необхідні для захисту від російських атак.

Про це пише Financial Times.

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Федоров заявив, що готовий запропонувати США співпрацю у сфері безпілотних технологій, якщо в межах такої домовленості Україна отримає ракети-перехоплювачі для систем Patriot.

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«Я буду дуже радий допомогти Америці створити армію дронів», — сказав він, наголосивши, що особливо зацікавлений у такому форматі співпраці через потребу України в ракетах для ППО напередодні зими.

«Я готовий піти на такий обмін», — заявив Федоров.

Водночас ексміністр не став коментувати інформацію про можливу зустріч у Вашингтоні з представниками адміністрації Дональда Трампа.

Окремо Федоров розповів про свої плани щодо міжнародної консультативної діяльності. Раніше він погодився стати радником міністра оборони Італії.

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За словами Федорова, він хотів би отримати аналогічні консультативні ролі і в інших країнах-партнерах України. Серед можливих напрямків він назвав Францію та США.

Крім того, ексміністр працює над залученням американського капіталу до фонду, який спеціалізуватиметься на оборонних технологіях.

Федоров вважає, що цей фонд має «написати нову історію» війни проти Росії. Йдеться про створення та розвиток компаній, які займатимуться розробкою нових видів озброєння.

За його словами, наразі він веде переговори з «великою кількістю» потенційних інвесторів. Серед них — представники венчурного капіталу, приватні інвестори та американські технологічні компанії.

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Водночас Федоров не розкрив подробиць щодо своєї можливої ролі в управлінні фондом або потенційної особистої фінансової вигоди від його діяльності.

Ексміністр також висловив прогноз щодо подальшої тривалості війни. На його думку, Росія, ймовірно, намагатиметься продовжувати бойові дії ще два-три роки.

Саме тому фонд, за задумом Федорова, має зосередитися на створенні передових технологічних рішень для поля бою. Паралельно інвесторам планують передавати досвід, який Україна отримала під час війни.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони України Євгеній Хмара запропонував своєму попереднику на посаді Михайлу Федорову обрати будь-який формат для подальшої спільної роботи над оборонними проєктами.

Ми раніше інформували, що колишній міністр оборони України Михайло Федоров став радником з оборонних інновацій для Міністерства оборони Італії та допомагатиме країні впроваджувати сучасні військові технології.

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