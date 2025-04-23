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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2454
Час на прочитання
1 хв

Україна готова говорити з Москвою щодо припинення війни за однієї умови — Sky News

Україна вважає, що без припинення вогню розмова неможлива.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент Росії Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський

Президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський / © ТСН.ua

Президент Росії Володимир Путін нібито пропонує зупинити вторгнення, водночас Україна готова до переговорів, але за однієї умови.

Про це повідомляє Sky News.

«Володимир Путін нібито передав США, що готовий завершити війну, зберігаючи поточну лінію фронту. Тим часом українське джерело повідомило Sky News, що Київ не виключає прямих переговорів з Москвою за умови встановлення повного припинення вогню», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія прокоментувала заяву віцепрезидента США Джея Ді Венса про можливий вихід Вашингтона з мирних переговорів, якщо Україна й Росія не погодяться на запропоновані ініціативи США.

Дата публікації
Кількість переглядів
2454
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