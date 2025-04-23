Президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський / © ТСН.ua

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Президент Росії Володимир Путін нібито пропонує зупинити вторгнення, водночас Україна готова до переговорів, але за однієї умови.

Про це повідомляє Sky News.

«Володимир Путін нібито передав США, що готовий завершити війну, зберігаючи поточну лінію фронту. Тим часом українське джерело повідомило Sky News, що Київ не виключає прямих переговорів з Москвою за умови встановлення повного припинення вогню», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія прокоментувала заяву віцепрезидента США Джея Ді Венса про можливий вихід Вашингтона з мирних переговорів, якщо Україна й Росія не погодяться на запропоновані ініціативи США.