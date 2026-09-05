Атака дронів на Москву / © ТСН.ua

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Україна готова тимчасово утриматися від завдання повітряних ударів по Москві на період переговорів представників президента США Дональда Трампа з російською стороною.

Про це у суботу, 5 вересня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, представники американського президента вже розпочали роботу з російською стороною, а Київ зі свого боку готовий забезпечити режим припинення повітряних ударів по містах, які будуть залучені до переговорного процесу.

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«Щойно говорили з представниками Президента Америки. Вони вже почали сьогодні роботу з російською стороною. З моменту цієї нашої розмови готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі», — заявив Зеленський.

Президент уточнив, що Україна готова не завдавати ударів по Москві до завершення понеділка, очікуючи від Росії аналогічного кроку щодо Києва.

«Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни — по Києву», — наголосив глава держави.

Зеленський також повідомив, що Київ продовжує підготовку до дипломатичних контактів із представниками американської адміністрації. За його словами, план дипломатичних заходів на неділю в Києві вже затверджений, а Україна очікує на прибуття спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

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«На дипломатичному треку наші дії мають бути й будуть так само на сто відсотків сильними та ефективними. План дипломатичних заходів на завтра в Києві за участі американської команди затверджений. Чекаємо на Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера й готові до змістовної розмови», — зазначив президент.

Нагадаємо, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито дав вказівку від опівночі не завдавати ударів по Києву протягом трьох діб.

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