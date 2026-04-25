Володимир Зеленський / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Україна готова до мирних переговорів в Азербайджані.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Ми готові до мирних переговорів в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії», — зазначив він.

Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова провести в Туреччині зустріч президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна за участю Реджепа Таїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа.

«Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський — Путін за участі Ердогана і Трампа», — зазначив він.

Міністр також заявив, що Україна нещодавно передала цей сигнал турецьким партнерам, оскільки Туреччина «відіграє важливу роль у мирних зусиллях».

Зазначимо, що Кремль нібито готовий до мирних переговорів, але ніколи не пропонував нічого конкретного. Натомість стабільно звучать обвинувачення, що саме українська сторона уникає зустрічей.