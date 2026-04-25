ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
332
Час на прочитання
1 хв

Україна готова провести тристоронні перемовини з США та РФ у Азербайджані — Зеленський

Президент України зробив нову заяву про готовність до переговорів про мир.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Україна готова до мирних переговорів в Азербайджані.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Ми готові до мирних переговорів в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії», — зазначив він.

Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова провести в Туреччині зустріч президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна за участю Реджепа Таїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа.

«Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський — Путін за участі Ердогана і Трампа», — зазначив він.

Міністр також заявив, що Україна нещодавно передала цей сигнал турецьким партнерам, оскільки Туреччина «відіграє важливу роль у мирних зусиллях».

Зазначимо, що Кремль нібито готовий до мирних переговорів, але ніколи не пропонував нічого конкретного. Натомість стабільно звучать обвинувачення, що саме українська сторона уникає зустрічей.

Коментарі (0)
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie