- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 332
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна готова провести тристоронні перемовини з США та РФ у Азербайджані — Зеленський
Президент України зробив нову заяву про готовність до переговорів про мир.
Україна готова до мирних переговорів в Азербайджані.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
«Ми готові до мирних переговорів в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії», — зазначив він.
Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова провести в Туреччині зустріч президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна за участю Реджепа Таїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа.
«Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський — Путін за участі Ердогана і Трампа», — зазначив він.
Міністр також заявив, що Україна нещодавно передала цей сигнал турецьким партнерам, оскільки Туреччина «відіграє важливу роль у мирних зусиллях».
Зазначимо, що Кремль нібито готовий до мирних переговорів, але ніколи не пропонував нічого конкретного. Натомість стабільно звучать обвинувачення, що саме українська сторона уникає зустрічей.