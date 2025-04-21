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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Ідеї США щодо України не задовольняють вимоги Росії: залишаються спірні питання — WSJ

Пропозиція США передбачає визнання анексії Криму Росією та блокування вступу України до НАТО, зазначає The Wall Street Journal.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

За словами західних чиновників, ідеї, висунуті адміністрацією президента США Дональда Трампа, не відповідають деяким вимогам Росії. Вони не визнають, що Росія має законне право контролювати чотири області у східній частині України, які вона нібито анексувала, хоча вони не вимагають, щоб російські військові залишили ці території.

Про це пише The Wall Street Journal.

Про те, що США розглядають можливість визнати анексію Криму Росією, раніше повідомляло Bloomberg.

За даними WSJ, західні офіційні особи кажуть, що США також не пропонують обмеження українських сил і не виключають військової підтримки Києва Заходом або розміщення там європейських військ, що є ключовим моментом суперечки з Москвою.

Нагадаємо, адміністрація президента Дональда Трампа запропонувала Україні низку політичних ініціатив для завершення війни з РФ, серед яких можливе визнання США анексії Криму РФ 2014 року та виключення Києва зі списку кандидатів на вступ до НАТО.

Наразі США чекають на відповідь Києва, яка, як очікується, надійде на зустрічі офіційних осіб США, України та Європи в Лондоні пізніше цього тижня. Тоді, якщо буде зближення між американською, європейською та українською позиціями, пропозиції можна буде направити до Москви.

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