Україна готує санкції через крадене зерно: Зеленський звернувся до Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до порту Ізраїлю прибуло ще одне судно із зерном, викраденим Росією на тимчасово окупованих територіях України.

За словами глави держави, судно готується до розвантаження.

«Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна», — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що така ситуація не може вважатися звичайним бізнесом.

«Ще одне судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження. Це не є і не може бути чистим бізнесом. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни», — сказав він.

Зеленський підкреслив, що Росія систематично забирає зерно на тимчасово окупованій українській землі та організовує його вивезення через осіб, пов’язаних з окупантами.

За його словами, такі оборудки порушують законодавство самої Держави Ізраїль.

Президент зазначив, що Україна вже зробила всі необхідні кроки дипломатичними каналами, щоб унеможливити подібні інциденти. Водночас, за його словами, чергове судно не було зупинене.

«Доручив МЗС України поінформувати всіх партнерів нашої держави про ситуацію», — повідомив Зеленський.

Україна готує санкції

Президент заявив, що Україна на основі інформації від розвідок готує відповідний санкційний пакет.

Він має охопити як тих, хто безпосередньо перевозить викрадене зерно, так і фізичних та юридичних осіб, які намагаються заробляти на цій схемі.

«Скоординуємо і з європейськими партнерами, щоб відповідні особи були включені у європейські санкційні режими», — наголосив Зеленський.

Глава держави також заявив, що Україна розраховує на партнерські відносини та взаємну повагу з кожною державою.

«Ми реально працюємо на те, щоб безпеки, зокрема і в регіоні Близького Сходу, було більше. Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну й не робитиме кроків, які послаблюють двосторонні відносини», — підсумував президент.

Скандал з українським зерном в Ізраїлі

Нагадаємо, до ізраїльського порту Хайфа знову прибуло російське судно з партією викраденого з України зерна. За інформацією журналістів розслідувального проєкту SeaKrime Центру «Миротворець», на судні «Панормітіс» — понад 6 тисяч тонн пшениці та 19 тисяч тонн іншого збіжжя. Осінтери зазначають: є непрямі ознаки того, що весь вантаж вивезений з Керчі та Бердянська.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про запрошення посла Ізраїлю Михайла Бродського до МЗС для вручення ноти протесту.

Це вже вдруге, коли Ізраїль приймає судно з викраденим в Україні зерном. Інформацію підтвердило джерело видання Axios, заявивши, що цього разу Київ готовий діяти жорсткіше. Якщо вантаж не відхилять, Україна задіє повний спектр дипломатичних і міжнародно-правових заходів. Ізраїль продовжує ігнорувати запити щодо попереднього судна, що сприймається як відвертий «ляпас».

Перший раз такий інцидент стався 16 квітня. Тоді Ізраїль дозволив розвантажити у своєму порту та відпустив російське судно з вкраденим українським зерном попри застереження Києва.

Раніше повідомлялось, що ЄС розглядає можливість санкцій проти ізраїльських фізичних та юридичних осіб через повідомлення про ввезення до Ізраїлю українського зерна, викраденого Росією з окупованих територій.

