Україна готує візит до Туреччини, але Зеленський ще в Києві: що він сказав у зверненні

Президент Володимир Зеленський / © Getty Images

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Українська сторона активно готується до візиту до Туреччини, де 15 травня, як очікується, мають відбутися переговори з РФ про закінчення війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні 13 травня.

Зеленський розповів, що зараз у Харкові тривають роботи після удару російського дрона. Це був черговий російський удар по енергетичному цивільному об’єкту.

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«Росія — у своєму дусі. Коли всі від них чекають відповіді про припинення вогню та про прямі перемовини, вони відповідають новими ударами та штурмами», — сказав президент.

Він наголосив, що єдиний, хто затягує війну і через кого вона триває — це саме Росія.

«Увесь світ це розуміє абсолютно. Тиск потрібен. Тиск, щоб у Москві перестали думати, наче світ ще може зачекати. Потрібне закінчення війни — достойне та справедливе. Росія багато говорить про прямі перемовини, а коли доходить до справи — вони ховаються. Треба вирішувати», — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, зараз українська команда активно готує візит до Туреччини. Він натякнув, що проводитиме переговори лише з Путіним.

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«Дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню — тривале й безумовне. Дуже важливий також і кожен сигнал, що потрібні прямі перемовини й на найвищому рівні. Саме Путін у Росії все визначає, саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому й перемовини мають бути з ним», — каже президент.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що летить до Туреччини 15 травня, де матиме зустріч з главою Туреччини Ердоганом.

Нещодавно, у ЗМІ з’явилася інформація, що Зеленський нібито вже вилетів до Туреччини, але потім цю інформацію спростували.