Україна готує зустріч Зеленського з президентом Польщі: що обговорюватимуть лідери

Україна та Польща

Реклама

Україна активно працює над організацією зустрічі президента Володимира Зеленського з його польським колегою, президентом Каролем Навроцьким.

Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар у коментарі журналістам Новини.Live під час заходу ReBuild Ukraine, який проходить 13-14 листопада.

За словами посла, наразі ключова увага приділяється наповненню змістом майбутніх переговорів, а місце та дата зустрічі будуть визначені згодом. Василь Боднар підкреслив, що діалог між країнами є «абсолютно конструктивним», а майбутня зустріч президентів охопить низку критично важливих практичних питань:

Реклама

Аналіз розвитку торговельних відносин до кінця року. Посилення взаємодії в оборонній сфері. Обговорення програми перозброєння SAFE. Використання європейських фондів для зміцнення обороноздатності як Польщі, так і України.

«Наприкінці року ми побачимо, як розвивається торгівля, наскільки ми співпрацюємо в оборонній сфері, наскільки важливою є програма SAFE, про використання коштів ЄС для зміцнення обороноздатності Польщі та України. Є дуже багато практичних речей, які треба обговорити і спеціально для цього ми готуємо зустріч», — зазначив посол.

Боднар також прокоментував нещодавнє інтерв’ю президента Навроцького, у якому той нібито заявляв, що Володимир Зеленський має приїхати до Варшави для зустрічі. Посол підтвердив, що стосунки між країнами «добрі», а висловлювання польського лідера назвав «таким способом передачі запрошення». Він уточнив, що офіційне запрошення поки не надходило, але робота над візитом триває:

«Насправді, у нас минулого тижня був Андрій Борисович Єрмак. Ми вели переговори з офісом президента. Ми домовились про те, що ми не працюємо з [лише] міським наповненням таких візитів. Потім визначимо місце проведення такої зустрічі президентів. Діалог у нас абсолютно конструктивний», — заявив Боднар.

Нагадаємо, президент Польщі заявив, що відносини Варшави і Києва мають бути «реальними», зважаючи на те, що країни мають спільний кордон і давню взаємодію. Втім, додав Навроцький, його країна не може бути заручником цих відносин. Натомість, каже польський президент, країни мають теми для обговорювань, щоб будувати все в добросусідському ключі.

Реклама

Раніше Навроцький емоційно висловився про Україну та заявив про «брак вдячності».