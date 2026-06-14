Україна готується до переговорів про вступ у ЄС: у Брюсселі назвали частку виконаних реформ

Європейський союз / © Getty Images

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Вже у понеділок, 15 червня, Україна має розпочати предметні переговори про вступ до Європейського Союзу. Разом із Молдовою Київ відкриє перший переговорний кластер, що стосується верховенства права, демократії та базових реформ.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Переговори стартують у Люксембурзі за участі представників ЄС та міністрів обох країн. Для України це важливий політичний сигнал на тлі повномасштабної війни та російських атак.

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Україна і Молдова отримали статус кандидатів 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ. У червні 2024 року ЄС формально відкрив переговори, однак подальший процес блокувала проросійська позиція Угорщини.

Після зміни уряду в Угорщині країни ЄС погодили відкриття першого кластера. Це має відкрити шлях до обговорення інших сфер — єдиного ринку, довкілля, економічної та соціальної політики.

Президент Володимир Зеленський назвав рішення важливою політичною і моральною підтримкою України.

«Україна робить усе необхідне, і важливо, що ЄС також тримає своє слово. Відкриття першого кластера є значною політичною і моральною підтримкою нашої держави та нашого народу», — сказав він.

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Водночас у ЄС очікують, що Київ швидше виконуватиме погоджені реформи. За оцінками європейських посадовців, Україна наразі виконала лише близько 15% реформ із плану з 10 пунктів, узгодженого в грудні минулого року.

Цей план передбачає, зокрема, посилення незалежності НАБУ і САП, ухвалення антикорупційної стратегії, а також зміни в процедурах призначення суддів і прокурорів.

За оцінками посадовців ЄС, за достатньої політичної волі Україна може завершити технічні переговори приблизно за чотири роки. Остаточне рішення про вступ, однак, залишатиметься політичним і потребуватиме одностайної підтримки всіх членів ЄС.

Вступ України до ЄС — останні новини

Раніше навколо формату майбутнього членства України в ЄС виникла дискусія. Президент Володимир Зеленський у листі до лідерів Євросоюзу розкритикував ідею надати Україні проміжний статус без права голосу, назвавши такий підхід несправедливим.

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Йдеться про пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який запропонував допустити Україну до участі в засіданнях ЄС як проміжний етап перед повноправним членством, але без можливості голосувати за рішення блоку.

За даними Financial Times, Франція та Німеччина також обговорювали варіанти “символічного” членства України. Такий формат не передбачав би для Києва доступу до спільного бюджету ЄС і права голосу до моменту повноцінного вступу.

У Берліні цей підхід описують як статус “асоційованого члена”, тоді як у Парижі просувають формулу “інтегрованої держави”. Україна натомість наполягає, що її шлях до ЄС має завершитися повноправним членством, а не проміжним статусом із обмеженими правами.

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