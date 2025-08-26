- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 7358
- Час на прочитання
- 2 хв
Україна готується до переговорів з РФ: Зеленський повідомив про заплановані зустрічі
Україна готова до «максимально ефективного» завершення війни, але для цього потрібен тиск на РФ, що залежить передусім від волі світових лідерів
Цього тижня заплановані контакти України з країнами, які потенційно можуть стати місцем проведення переговорів з росіянами. Йдеться про Туреччину, яка вже приймала кілька раундів україно-російських перемовин, а також країни Європи та Перської затоки.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до країни у вівторок, 26 серпня.
«З нашого боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити. Важливо, щоб партнери це підтвердили. І надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу, передусім від США», — підкреслив президент.
За словами Зеленського, щоб тиснути на Росію, потрібні «нові кроки, новий тиск, санкції та тарифи». І все це необхідно підготувати, щоб ефективно використати під час переговорів.
«Росія дає сигнали виключно про те, що збирається і надалі ухилятись від реальних перемовин. І це можна змінити тільки справжнім тиском. Робимо і наші кроки, які можуть вплинути», — наголосив президент.
Крім того, сьогодні ж стало відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак та секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров перебували в Катарі, де зустрілися з міністром оборони країни, шейхом Саудом бін Абдулрахманом бін Хасаном Аль-Тані.
«Обговорили спільні інтереси у сфері безпеки та оборони, а також шляхи подальшого розвитку партнерства між Україною та Катаром», — написав у своєму Telegram-каналі Єрмак.
Нагадаємо, посол України в Туреччині Наріман Джелял повідомив, що Анкара готова надати гарантії безпеки Україні та долучитися до розмінування Чорного моря і українських територій. При цьому також не виключена участь миротворчого контингенту.