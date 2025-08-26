Україна готується до переговорів з РФ: Зеленський повідомив про заплановані зустрічі

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Цього тижня заплановані контакти України з країнами, які потенційно можуть стати місцем проведення переговорів з росіянами. Йдеться про Туреччину, яка вже приймала кілька раундів україно-російських перемовин, а також країни Європи та Перської затоки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до країни у вівторок, 26 серпня.

«З нашого боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити. Важливо, щоб партнери це підтвердили. І надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу, передусім від США», — підкреслив президент.

За словами Зеленського, щоб тиснути на Росію, потрібні «нові кроки, новий тиск, санкції та тарифи». І все це необхідно підготувати, щоб ефективно використати під час переговорів.

«Росія дає сигнали виключно про те, що збирається і надалі ухилятись від реальних перемовин. І це можна змінити тільки справжнім тиском. Робимо і наші кроки, які можуть вплинути», — наголосив президент.

Крім того, сьогодні ж стало відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак та секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров перебували в Катарі, де зустрілися з міністром оборони країни, шейхом Саудом бін Абдулрахманом бін Хасаном Аль-Тані.

«Обговорили спільні інтереси у сфері безпеки та оборони, а також шляхи подальшого розвитку партнерства між Україною та Катаром», — написав у своєму Telegram-каналі Єрмак.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Наріман Джелял повідомив, що Анкара готова надати гарантії безпеки Україні та долучитися до розмінування Чорного моря і українських територій. При цьому також не виключена участь миротворчого контингенту.