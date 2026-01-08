Україна готується до перших повоєнних виборів: чи позбавлять біженців права голосу

Ухилянти чи виборці: чому дискусія про право голосу за кордоном стає небезпечною

Реклама

Сьогодні, 8 січня, відбулося друге засідання робочої групи з підготовки виборів в воєнний або повоєнний період.

Про це заявила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

Група поділилась на 7 тематичних підгруп та на 30 січня кожна повинна напрацювати пропозиції щодо:

Реклама

адміністрування та інфраструктури;

критерії безпеки щодо можливості проведення виборів;

права військовослужбовців;

ВПО, окуповані та прифронтові території;

голосування громадян за кордоном;

інформаційне забезпечення та агітація;

міжнародні зобов’язання — євроінтеграційний блок законів.

За її словами, на засіданні зійшлась на тому, що вибори під час воєнного стану проводити не можна. Так само не варто об’єднувати повоєнні вибори з референдумом.

Голосування для громадян за кордоном

Айвазовська прокоментувала окремі настрої у суспільстві, що в українців, які поїхали за кордон через повномасштабне вторгнення, особливо чоловіків, потрібно забрати право голосу. Бо вони нібито втратили зв’язок з українським життям та не страждають під обстрілами, можуть опинитись в пелені російської та іноземної пропаганди та серед них дуже багато чоловіків-ухилянтів.

«Якщо надавати право голосу виборцям за рівнем страждань під обстрілами та внеску в захист інтересів держави та суспільства, то мешканцям Херсону, Харкова, Запоріжжя, Одеси та Сум сьогодні потрібно роздати по 3 голоси, а Ужгороду надати 0,5, так як вони не достатньо уражені наслідками війни», — зазначає вона.

За її словами, це шлях до суспільного розколу.

Реклама

Айвазовська наголошує, що військові мають бути захищені в реалізації їх активного та пасивного виборчого права, а жінки з дітьми не нести покарання через втечу від війни, або недобросовісних чоловіків, які є як в Україні, так і за кордоном.

Загроща фальсифікації на дільницях за кордоном

Айвазовська попередила, що якщо держава буде ігнорувати голосування за кордоном, бо є очевидний факт не пропорційності потреб та пропускної здатності дільницями кількості виборців, це буде свідома протидія.

На її думку, саме так можна створити розколи та суспільну напругу, а такоє спокусу фальсифікацій результатів виборів та низьку явку, яка знизить легітимність.

«Держава не моде звужувати вже наявні права, а от бездіяльність та 4 дільниці на 500 000+ виборців буде свідомою бездіяльністю. Всі ці виборці будуть у списках в Україні, а явка рахуватиметься разом з ними. Також там гіпотетичним інсайдерам буде відомо, де саме виборців немає фактично, „за них можна проголосувати“. Чи ж цей ризик також повинні пов’язувати з цією проблемою», — пояснила голова «Опори».

Реклама

Раніше президент Зеленський заявив, що готовий до виборів під час війни, але за умови.