Україна готується до зустрічі лідерів щодо миру: Зеленський повідомив про спеціальний формат

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про інтенсивні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни та досягнення тривалого миру. За його словами, наразі триває низка ключових переговорів із партнерами з Європи та США.

Про це президент України повідомив у Telegram.

“Сьогодні — день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру та гарантування незалежності України за будь-яких обставин”, — наголосив Зеленський.

У графіку глави держави — перемовини з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, а також контакти з лідерами Франції та Італії. Крім того, за дорученням президента відбудеться спеціальний формат спілкування на рівні радників з питань національної безпеки.

Окремо Зеленський зазначив, що після вчорашньої спільної розмови з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами, він поспілкувався з новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

За його словами, три пріоритети є незмінними: припинення вогню з боку Росії, погодження формату лідерської зустрічі для досягнення тривалого миру та довготривалі гарантії безпеки — спільно з Європою та США.

“Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне — щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії”, — заявив президент.

Він також підкреслив, що світ має не лише політичну волю, а й дієві механізми тиску на агресора. Зеленський подякував усім, хто налаштований на справедливе завершення війни.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про можливу зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним після "дуже добрих розмов", які відбулися між сторонами.