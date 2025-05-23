Україна готується до зустрічі Зеленського з Путіним: подробиці заяви МЗС

Андрій Сибіга / © Getty Images

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Україна активно опрацьовує можливість зустрічі президента Володимира Зеленського з кремлівським очільником Володимиром Путіним.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає кореспондент ТСН.

Україна працює над своїм баченням і незабаром передасть свої пропозиції Росії. Якщо обидві сторони знайдуть компроміс, наступним етапом стане організація зустрічі глав держав, зазначив Сибіга.

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За його словами, Україна розглядає можливість проведення цієї зустрічі у розширеному форматі та прагне залучити ширший міжнародний спектр партнерів.

«Ми б дуже хотіли, щоб до неї долучився президент Трамп. І ми завжди виступаємо послідовно і наполягаємо, що за столом можливих майбутніх перемовин обов’язково має бути Європа», — наголосив очільник МЗС.

Сибіга додав, що дипломатичний трек залишається одним із пріоритетних напрямків у зовнішній політиці України, але кожен крок до мирного врегулювання має базуватися на чітких умовах, які не шкодять суверенітету держави.

Нагадаємо, Росія готова передати Україні проєкт документа про мирне врегулювання, щойно закінчиться обмін полоненими.

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За словами очільника російського зовнішньополітичного відомства, РФ «активно працює» над проєктом документа, в якому міститиметься виклад умов для досягнення стійкої домовленості щодо мирного врегулювання війни в Україні.