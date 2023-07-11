Україна і НАТО не питатимуть думки Росії, коли підписуватимуть документи про інтеграцію — Держдеп США

У США наголосили, що Путіну слід реально оцінити той об'єм військової допомоги, яку вже надали Україні члени НАТО.

У Держдепі США відреагували на закиди і погрози РФ щодо вступу України до НАТО. Там заявили, що думка Росії жодним чином не впливає на процес євроатлантичної інтеграції Києва.

Про це сказав речник Державного департаменту США Меттью Міллер 11 липня під час брифінгу в Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.

"Що стосується розрахунків, які міг би зробити Володимир Путін, він має поглянути на ту підтримку у сфері безпеки, яку ми вже надали Україні, щоби допомогти їй стримати російські атаки, на безпекову підтримку, яку вони (українці – ред.) застосували на полі бою з великою користю", - сказав представник Держдепу.

Меттью Міллер нагадав, що одним з виправдань збройної агресії РФ проти України було небажання Росії вступу України до Альянсу.

"Вони (росіяни – ред.) хотіли добитися непорушного зобов’язання, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. І ми чітко дали зрозуміти, що це не обговорюється, і що ми підтримуємо політику відкритих дверей НАТО", - наголосив представник Держдепу.

Він додав, що союзники України на саміті НАТО в Вільнюсі підтвердили це зобов’язання.

"І сьогодні ми чітко заявляємо, що Україна стане членом НАТО",- заявив Меттью Міллер.

Нагадаємо, заступник голови Радбезру РФ Дмитро Медведєв відреагував на підсумки першого дня саміту НАТО у Вільнюсі і заявив, що лідери Альянсу нібито виявилися "передбачуваними". Він знову пригрозив світові "третьою світовою війною" через допомогу НАТО Україні і заявив, що Україна нібито ніколи не вступить до Альянсу.

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