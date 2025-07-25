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Україна і РФ майже домовилися про зустріч Зеленського і Путіна: Туреччина розкрила деталі
Україна та Росія «в загальних рисах згодні» щодо проведення переговорів.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Україна та Росія «в загальних рисах згодні» щодо необхідності проведення зустрічі президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.
Про це повідомляє NTV.
Хакан Фідан наголосив, що війна Росії проти України вже призвела до серйозних регіональних та глобальних наслідків.
«Окрім гуманітарної трагедії, цілі міста зруйновані — це з одного боку, а з іншого — ми стикаємося із ситуацією, яка може призвести до масштабнішої війни та розколу на міжнародній арені. Це складна і дорога війна, в якій використовується все, крім ядерної зброї», — додав міністр.
Деталі Стамбульських переговорів та «проміжне рішення»
Голова турецького МЗС нагадав, що під час зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі цього тижня вже обговорювалися умови, за яких може відбутися саміт Зеленського та Путіна.
«Було досягнуто принципової домовленості щодо саміту лідерів у Туреччині. Переговорні групи відіграють тут значну роль. Оскільки ми продовжуємо обговорювати це питання більш усвідомлено, я бачу готовність до зустрічі.», — вважає Фідан.
Він додав, що в міру просування переговорів спостерігається прояв волі до пошуку компромісу. Якщо цей процес продовжиться в тому ж дусі, то «може бути знайдено проміжне рішення».
«Не всі готові прийняти пропозицію. Ми працюємо над створенням відповідної обстановки», — зазначив Фідан.
Нагадаємо, переговори в Туреччині завершилися 23 липня ввечері. Сторони, зокрема, домовилися про обміни не лише військових, а й цивільних осіб.
Під час зустрічі делегацій України та Росії у Стамбулі 23 липня українська сторона чітко висловила росіянам три ключові умови.
Після переговорів у Стамбулі, міжнародна увага зосередилася на одному питанні: чи справді кремлівський диктатор Володимир Путін готовий до серйозних переговорів.