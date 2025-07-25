Україна і РФ майже домовилися про зустріч Зеленського і Путіна: Туреччина розкрила деталі

Володимир Зеленський та Володимир Путін / © ТСН.ua

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Україна та Росія «в загальних рисах згодні» щодо необхідності проведення зустрічі президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє NTV.

Хакан Фідан наголосив, що війна Росії проти України вже призвела до серйозних регіональних та глобальних наслідків.

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«Окрім гуманітарної трагедії, цілі міста зруйновані — це з одного боку, а з іншого — ми стикаємося із ситуацією, яка може призвести до масштабнішої війни та розколу на міжнародній арені. Це складна і дорога війна, в якій використовується все, крім ядерної зброї», — додав міністр.

Деталі Стамбульських переговорів та «проміжне рішення»

Голова турецького МЗС нагадав, що під час зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі цього тижня вже обговорювалися умови, за яких може відбутися саміт Зеленського та Путіна.

«Було досягнуто принципової домовленості щодо саміту лідерів у Туреччині. Переговорні групи відіграють тут значну роль. Оскільки ми продовжуємо обговорювати це питання більш усвідомлено, я бачу готовність до зустрічі.», — вважає Фідан.

Він додав, що в міру просування переговорів спостерігається прояв волі до пошуку компромісу. Якщо цей процес продовжиться в тому ж дусі, то «може бути знайдено проміжне рішення».

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«Не всі готові прийняти пропозицію. Ми працюємо над створенням відповідної обстановки», — зазначив Фідан.

Нагадаємо, переговори в Туреччині завершилися 23 липня ввечері. Сторони, зокрема, домовилися про обміни не лише військових, а й цивільних осіб.

Під час зустрічі делегацій України та Росії у Стамбулі 23 липня українська сторона чітко висловила росіянам три ключові умови.

Після переговорів у Стамбулі, міжнародна увага зосередилася на одному питанні: чи справді кремлівський диктатор Володимир Путін готовий до серйозних переговорів.

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