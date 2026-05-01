Прапор ЄС / © Associated Press

Наполегливі зусилля президента Володимира Зеленського домогтися прискореного вступу України до Європейського Союзу призвели до зростання напруженості у відносинах із європейськими столицями. Поки США зважують подальшу підтримку Києва, відмова лідерів ЄС прискорити графік розширення посилює розчарування української сторони.

Про це повідомляє видання Financial Times (FT), посилаючись на інформацію від семи офіційних осіб, присутніх на переговорах, а також на власні джерела серед дипломатів та високопосадовців.

Позиція європейських посадовців: «Членство — це не подарунок»

За даними видання, представники ЄС та США під час нещодавніх зустрічей зіштовхнулися з критикою з боку українських посадовців щодо темпів розширення Брюсселя. Європейські чиновники висловлюють занепокоєння через дедалі більш «євроскептичну» риторику адміністрації Зеленського.

Один із чиновників, який брав участь у приватних розмовах, зазначив:

«Членство — це не подарунок. Можливо, в Києві є якесь непорозуміння з цього приводу».

Інший посадовець додав: «Вони кажуть: „Ви нам винні“, — і це не допомагає».

Ще один представник ЄС підкреслив: «Зеленський та його оточення ніколи по-справжньому не розуміли, як працює [розширення]».

Розбіжності в поглядах на терміни та формат

Україна отримала статус кандидата у червні 2022 року. Володимир Зеленський визначив 2027 рік як цільову дату вступу. Проте європейські столиці відхилили цю ідею. Також було відкинуто пропозицію «зворотного розширення», яка передбачала б номінальне членство з поступовим доступом до благ у міру впровадження реформ.

Франція та Німеччина пропонують поетапний процес, що може розтягнутися щонайменше на десятиліття. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав сподівання Києва на швидкий вступ «нереалістичними». Він також припустив, що ціною мирної угоди, яка дозволить членство, «може бути те, що частина території України більше не буде українською».

Позиція Володимира Зеленського

Президент України відкидає ідею символічних поступок. Минулого тижня у Києві він заявив:

«Україні не потрібне символічне членство в ЄС. Україна захищає себе і, безумовно, захищає Європу. І вона захищає Європу не символічно — люди справді гинуть. Ми захищаємо її всіма силами, що маємо… Ми захищаємо спільні європейські цінності. Я вважаю, що ми заслуговуємо на повноцінне членство в Європейському Союзі».

За інформацією FT, Зеленський доручив дипломатам не вступати в обговорення проміжних варіантів, а наполягати лише на повноцінному членстві.

«Ми навіть не будемо це обговорювати», — підтвердив один із українських посадовців.

Проблеми з реформами та фінансуванням

Попри нещодавнє розблокування кредиту у 90 мільярдів євро, європейські дипломати вказують на уповільнення українських реформ, особливо у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Також виникли розбіжності щодо умов виплати коштів: Брюссель вимагає підвищення податків для бізнесу, чому Київ чинить опір через воєнні витрати економіки.

Джерела FT зазначають, що під час саміту на Кіпрі лідери ЄС намагалися стримати очікування українського лідера.

«Йому довелося почути гірку правду. Це буде не так просто, як він думає», — зазначив один із посадовців.

Деякі дипломати висловлюються різкіше, наголошуючи на важливості партнерства з ЄС:

«Ми — єдині друзі, які в нього є, тож, можливо, йому краще тримати язика за зубами».

Вступ України до ЄС — останні новини

Нагадаємо, Україна планує завершити основну частину переговорів про вступ до ЄС за наступні півтора року. Це дозволить підписати договір про членство вже 2027 року. Про це 1 травня у Верховній Раді заявив віцепрем’єр-міністр Тарас Качка.

Також країни Євросоюзу розробляють перелік короткострокових переваг для Києва, які дозволять поглибити співпрацю з блоком ще до офіційного набуття членства. Це стало відповіддю на відмову лідерів ЄС запроваджувати процедуру «швидкого вступу».

