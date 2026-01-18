Україна і США готують угоду "економічного процвітання": що можуть підписати у Давосі

Україна і США готують угоду "економічного процвітання" / © Associated Press

Посол України у США Ольга Стефанишина заявила, що Київ і Вашингтон планують підписати ключовий документ про економічне процвітання України вже наступного тижня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Водночас домовленості щодо окремої угоди про гарантії безпеки просуваються складніше. За даними Financial Times, двоє високопосадовців повідомили, що сторони розраховують узгодити загальні “умови” такого документа. Очікується, що їх можуть підписати у Вашингтоні невдовзі після завершення форуму в Давосі.

Нагадаємо, минулими вихідними до Майамі прибула українська делегація, яка продовжує переговори з американськими колегами щодо економічної співпраці та безпекових питань.

Рустем Умєров уточнив, що на переговорах обговорили економічний розвиток та prosperity plan (План процвітання України), а також безпекові гарантії для України – з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації.

“Ми поінформували наших американських партнерів про нещодавні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Домовилися продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі”, – зазначив Умєров.

Крім того, президент Чехії Петр Павел заявив, що українська влада багато зробила для того, щоб мирна угода була прийнятною, і заради миру готова піти на низку болючих поступок.