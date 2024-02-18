Україна і США можуть підписати угоду про гарантії безпеки до саміту НАТО – Стефанішина

Україна і США можуть підписати угоду до липневого саміту Альянсу у Вашингтоні.

Україна і США можуть підписати угоду про гарантії безпеки до липневого саміту НАТО у Вашингтоні. Але сьогодні це другорядне питання у відносинах країн.

Про це сказала віцепрем'єрка, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє "Укрінформ".

"Відповідні переговори (про угоду - ред.) проводилися на рівні заступника керівника ОП Ігоря Жовкви. Як ви знаєте, Андрій Єрмак підтримує постійний зв’язок з Джейком Салліваном (радник президента США з нацбезпеки - ред.). Тобто з тактичної точки зору переговори проведені, стратегічно ухвалена декларація. Це рішення може бути ухвалене раніше", - зазначила віце-прем'єр.

Однак, Стефанішиної наголосила, що сьогодні Україна "має спочатку вижити, а далі вже думати, як гарантувати свою безпеку".

"Нам потрібно захистити українські міста, нам потрібно, щоб у Patriot були снаряди. І це питання життя і смерті. Тому концентруємося на цьому. А гарантії безпеки точно будуть підписані", - сказала вона.

Нагадаємо, у січні Україна та Британія підписали угоду про гарантії безпеки. Лондон став першим, хто підписав з Києвом подібний документ.

Цього тижня угоди про гарантії безпеки були підписані між Україною та Німеччиною з Францією.

Нагадаємо, угода між Україною та Францією передбачає виділення на оборону 3 млрд євро в 2024 році.

Читайте також провідні новини дня: