Україна і США підписали угоду про ресурси: що вона сигналізує Росії

Скотт Бессент / © Associated Press

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Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав підписаний з Україною договір щодо створення спільного Інвестиційного фонду реконструкції «історичною угодою про економічне партнерство» між країнами.

Значення угоди проаналізували експерти Інституту вивчення війни.

«Ця угода чітко сигналізує Росії про те, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній і процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі. Президент Трамп передбачив це партнерство між американським і українським народом, щоб продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні», — йдеться в заяві американського міністра.

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Також Бессент додав, що ані державі, ані особі, яка «фінансувала чи постачала російську військову машину — буде дозволено отримати вигоду від відновлення України».

Російська служба BBC повідомила, що угода містить формулювання про те, що майбутня військова допомога США Україні може бути названа «інвестиціями» США в Україну, хоча ці деталі залишаються непідтвердженими на момент публікації цього звіту.

Нагадаємо, Україна підписала зі США угоду про спільний видобуток корисних копалин.

Очільник уряду Денис Шмигаль зазначив, що наразі угода має максимально партнерський характер для України.

Підписання угоди могло статись кілька разів. Першу її версію передали Україні у лютому, після її доопрацювання і виходу на компромісний варіант її мали підписати під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтону.

Проте тоді після сварки президентів все зірвалось, а США потім суттєво посилила вимоги до України.

Згодом сторонам вдалось почати переговори і знайти компроміс.