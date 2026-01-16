Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, Київ та Вашингтон плідно попрацювали у питанні досягнення миру, але є питання, на які сторони мають різні погляди.

Про це глава держави сказав на пресконференції в Києві 16 січня.

«Я вважаю, якраз в України ініціатива в переговорах. Я вважаю, ми швидше, ніж Росія в цьому. Я вважаю, ми дуже добре працювали з американською стороною. Ми просто знаходимося в деяких питаннях не на одному боці. Все зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави. І ультиматум, на мій погляд, не працююча модель демократичних відносин між країнами», — висловився Зеленський.

Гарантії безпеки

Як наголосив президент, Україна повинна чітко знати, що війна не відновиться знову, одразу, через місяць-два-три або після закінчення президентського терміну лідера США Дональда Трампа.

«Гарантії безпеки повинні бути діючі, щоб була віра перед усім українським народом, а не будь-якого лідеру світу. Просто людей, які вірять і які наші люди, які розбираються в гарантіях безпеки через цю війну, набагато краще, ніж більшість міністрів оборони світу. Тут абсолютно досвідчений, на жаль, через війну досвідчений народ, який хоче знати чіткі гарантії безпеки і вірити в них. Мені здається, що це номер один», — розповів президент.

Гроші на відновлення України та армію

Зеленський також зауважив, що хакінчення війни — це перший крок, а далі буде відновлення України. Державі також потрібні кошти на відновлення мільйонної армії.

«Нам потрібні гроші на відновлення армії, нам потрібні гроші для того, щоб у нас ця армія залишилась, щоб у нас було 800 тисяч. Це не просто слова, це конкретні гроші, конкретний об’єм на конкретні роки. І в бюджеті таких грошей у України не буде, тому що Україна буде відновлюватись», — пояснив глава держави.

Він додав, що уразі відсутності чітких фондів для відновлення, Україна буде задля цього брати всі кошти зі свого бюджету. Це означає, що доведеться обирати — велика сильна армія або швидке відновлення.

«Україна заслуговує на те, щоб вона відновлювалася швидко. На це потрібні фондинги і так само зберегти найголовнішу гарантію безпеки — нашу армію. Це, мені здається, стратегічно важливі речі», — сказав Зеленський.

Закінчення війни гальмує Росія

Президент розуміє, що США хочуть закінчення війни вже завтра, але Україна хоче зробити це вже сьогодні. Натомість Росія гальмує увесь процес.

«Ми зацікавлені обидві сторони зробити це швидше. І розуміємо, що відтермінування підписання і закінчення війни йдеться з боку Росії», — сказав глава держави.

Як приклад він навів домовленість із Росією щодо обміну 1000 полонених наприкінці 2025 року. Цей процес Москва відтермінувала.

«Росія затягує всі процеси, починаючи з гуманітарного трека. Давайте поміняємо тисячу людей. Відтермінували. Давайте обміняємо хоча б п’ятсот. Відтермінували. Давайте обміняємо всіх на всіх — це частина 20 пунктів. Відтермінували. Так хто відтермінував? Хто не хоче закінчувати війну? Питання не в бажанні, а питання в тиску. Потрібен достатній тиск на Росію і все закінчиться. Я вважаю, що ми дуже близькі до цього», — розповів Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що укладання мирної угоди гальмує Україна, а не РФ. На його думку, диктатор Володимир Путін готовий до завершення війни, тоді як Зеленський демонструє меншу готовність і нібито стримує процес. Водночас американський лідер підтвердив намір зустрітися з українським президентом на форумі в Давосі, де, за даними медіа, може бути обговорено план відновлення України на 800 млрд дол.

Зеленський відкинув звинувачення Трампа щодо затягування мирної угоди. Глава держави наголосив, що саме російський терор, зокрема атаки «Шахедами» та удари по енергетиці, які залишають людей без світла по 30 год., є головною перешкодою для миру. Зеленський підкреслив: Путіну не потрібні домовленості, а міжнародний тиск має бути спрямований виключно на агресора, який намагається зламати український народ холодом.