ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
272
Час на прочитання
1 хв

"Україна — як паркан": Берлінська відверто розповіла про ставлення Європи до війни

Європа навчається на українських технологіях, які застосовуються в бойових діях.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН.ua

Європейські політики ставляться до України як до «буферної зони», яка стримує російську агресію. Поки триває війна, в якій гинуть українці, Європа має час переозброїтися і підготуватися до ймовірного конфлікту з державою-агресоркою.

Про це сказала керівниця Центру підтримки аеророзвідки та проєкту Victory Drones Марія Берлінська в інтерв’ю проекту «Мосейчук плюс».

«Україна розглядається як певний паркан, як буферна зона. Життями наших людей вони виграють собі час», — зазначила вона.

За її словами, Європа переозброюється та навчається на українських технологіях, які застосовуються в бойових діях.

«Не минає й тижня, щоб до мене, нашої команди не приїжджали військові аташе, представники великих концернів Європи, представники великих технологічних корпорацій, високопоставлені військові. Вони стоять в черзі за інформацією, аналітикою тощо», — зазначила Берлінська.

Нагадаємо, ЄС затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро. Це безвідсотковий кредит, який Україна повинна буде повернути лише після того, як РФ виплатить репарації.

Дата публікації
Кількість переглядів
272
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie