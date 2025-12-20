Війна в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Європейські політики ставляться до України як до «буферної зони», яка стримує російську агресію. Поки триває війна, в якій гинуть українці, Європа має час переозброїтися і підготуватися до ймовірного конфлікту з державою-агресоркою.

Про це сказала керівниця Центру підтримки аеророзвідки та проєкту Victory Drones Марія Берлінська в інтерв’ю проекту «Мосейчук плюс».

«Україна розглядається як певний паркан, як буферна зона. Життями наших людей вони виграють собі час», — зазначила вона.

Реклама

За її словами, Європа переозброюється та навчається на українських технологіях, які застосовуються в бойових діях.

«Не минає й тижня, щоб до мене, нашої команди не приїжджали військові аташе, представники великих концернів Європи, представники великих технологічних корпорацій, високопоставлені військові. Вони стоять в черзі за інформацією, аналітикою тощо», — зазначила Берлінська.

Нагадаємо, ЄС затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро. Це безвідсотковий кредит, який Україна повинна буде повернути лише після того, як РФ виплатить репарації.