"Україна як трамплін": Зеленський заявив про загрозу для Європи

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Якщо очільник РФ Володимир Путін захопить Україну, вона стане його трампліном для подальшого наступу на Європу.

Про це йшлося в інтерв’ю французькому виданню Le Point президента України Володимира Зеленського.

Український глава висловив думку, що Росія не прагне миру. За його словами, російський диктатор Володимир Путін почувається «в доволі комфортній ситуації», оскільки має абсолютну владу, яку він ризикує втратити без неї.

Реклама

Зеленський наголосив, що Путін, на відміну від радянських лідерів, сконцентрував у своїх руках всю владу, не зважаючи на економічні проблеми всередині країни.

«Путін зберігає своє життя, тримаючись за владу. Він не звертає уваги на економіку. Звичайно, у нього є ресурси», — зазначив президент.

Український лідер підкреслив, що попри значні природні багатства Росії, її населення, особливо в сільській місцевості, стикається з фінансовими труднощами. Це пояснюється тим, що «все багатство найбагатшої землі світу, найбільшої території світу, сьогодні контролюється вузьким колом осіб».

Зеленський додав, що Кремль має багато грошей, але не витрачає їх на соціальну допомогу або створення гідних умов життя для свого населення. «Путін ще не усвідомлює, що його економіка постраждає», — констатував президент.

Реклама

«Україна стане трампліном»

На думку Зеленського, якщо Путін зуміє окупувати всю Україну, то використає її як плацдарм для подальших агресивних дій.

«Чи зробить він це, чи ні, залежатиме від рішучості Європи. Якщо Європа буде сильною, він, ймовірно, нічого не зробить, але якщо вона буде слабкою, то вона зазнає дій Росії», — сказав він.

Президент України також зазначив, що відстань між Москвою і Парижем становить менше 3000 км, тоді як російські ракети мають дальність 2500 км, а українські — 3000. Це, на його думку, підтверджує близькість загрози для Європи.

Нагадаємо, 3 вересня під час зустрічі у Парижі президентів України Володимира Зеленського та Франції Еммануеля Макрона, французьський глава заявив, що ґрунтуючись на підготовчій роботі військових, Європа «готова надати гарантії безпеки Україні та українцям», щойно буде досягнуто мирної угоди.

Реклама

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-партнерів України розпочати переговори щодо гарантій безпеки для України.