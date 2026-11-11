Україна хоче на 10 років зберегти 800-тисячну армію: AFP розкрило деталі перемовин в Абу-Дабі

Українські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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В Абу-Дабі 11 листопада — другий день переговорів між Україною, США та Росією щодо завершення війни та нової системи безпеки Європи. Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності гарантій безпеки для України. За даними джерел, Київ прагне принаймні на 10 років зберегти 800-тисячну армію.

Про це повідомило AFP із посиланням на високе українське джерело.

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Перша зустріч в ОАЕ 10 листопада тривала кілька годин. Сторони прагнули просунутися у питанні завершення війни в Україні. Крім того, за даними американської сторони, переговори стосуються створення «нової» системи безпеки із залученням європейських країн.

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Представник США, зять президента Джаред Кушнер повідомив учасникам переговорів, що американській стороні вдалося «скоротити розбіжності» між Україною та Росією. Водночас він не розкрив подробиць щодо досягнутих домовленостей. Кушнер також висловив сподівання на подальше просування до «вирішення» наймасштабнішого конфлікту в Європі від часів Другої світової війни.

Як Зеленський оцінив переговори в Абу-Дабі

Виступаючи у Копенгагені 10 листопада, Зеленський охарактеризував переговори як «конструктивні та досить змістовні». За словами глави держави, українська команда поінформувала його про перебіг обговорення гуманітарних питань та гарантій безпеки.

Відповідаючи на запитання про те, чи змінили Кушнер і спецпосланець президента США Стів Віткофф свій підхід до мирного процесу, Зеленський сказав: «Я бачу зміни. Я дуже задоволений тим, що чую».

Український президент також зазначив, що під час переговорів в Абу-Дабі сторони працюють над «масштабним обміном полоненими». За його словами, представники США мають відвідати Росію, щоб продовжити переговори щодо цього питання.

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Державний секретар США Марко Рубіо, перебуваючи в Парижі, назвав переговори цього тижня «дуже продуктивними». Він також заявив, що надалі до процесу мають приєднатися європейські країни, «тому що вони є частиною вирішення цієї проблеми».

Зеленський зі свого боку зазначив, що Європі «час» визначитися з представником, який братиме участь у переговорах.

Нова система безпеки Європи — що турбує ЄС та Україну

Європейські країни висловлюють занепокоєння через пропозицію президента США Дональда Трампа домовитися з Росією про перегляд повоєнної архітектури безпеки на континенті. Окремі побоювання стосуються можливого тиску Вашингтона на Київ із метою змусити Україну погодитися на умови, які фактично означатимуть поразку.

Кушнер заявив, що США прагнуть «створити нову систему» безпеки за участю України, Росії та Європи, яка забезпечить «десятиліття, якщо не століття, миру».

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Раніше Москва також заявляла про пріоритетність перегляду європейської системи безпеки. Зокрема, за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення до України Росія висунула західним державам ультиматум із вимогою відвести військові сили зі Східної Європи.

Україна, своєю чергою, закликала не допустити сценарію «Ялта 2.0», маючи на увазі можливий поділ Європи між західними державами та Росією за аналогією з домовленостями після Другої світової війни. Водночас у Євросоюзі наголосили, що питання європейської безпеки можна буде предметно обговорювати лише після припинення вогню.

«Путін хоче повернення СРСР», — сказав Зеленський данським ЗМІ.

Російський президент Володимир Путін неодноразово відкидав ширші пропозиції щодо припинення вогню та заявляв про намір продовжувати наступальні дії в Україні.

Про серйозність намірів Москви домогтися перегляду багаторічної системи безпеки в Європі, зокрема, може свідчити включення до російської делегації дипломата Сергія Рябкова. До початку повномасштабної війни саме він озвучував вимоги Кремля щодо відведення сил НАТО зі Східної Європи.

За словами джерела AFP у російській делегації, врегулювання війни є «лише одним із пунктів порядку денного». Водночас основною метою Москви, за його словами, залишається перегляд безпекових питань «для всього континенту».

Головні завдання України — припинення вогню та отримання надійних гарантій безпеки

Головний переговірник України Рустем Умєров перед початком перемовин 10 листопада провів зустрічі з представниками США, європейськими посадовцями, а також представниками Євросоюзу та НАТО. До переговорного процесу також долучився головнокомандувач силами США та НАТО в Європі Алексус Гринкевич.

Європейські держави, Україна, США та Альянс у спільній заяві підтвердили свою «спільну відданість сильній європейській архітектурі безпеки після війни».

За словами Умєрова, головними завданнями Києва залишаються досягнення припинення вогню та отримання надійних гарантій безпеки.

«Наші люди чекають на завершення цієї війни», — наголосив він.

Під час зустрічі в Парижі очільники МЗС України та Франції позитивно оцінили американські зусилля щодо досягнення «часткових перемир’їв». На їхню думку, такі домовленості можуть стати «першим кроком до повного та безумовного припинення вогню».

Україна розраховує на 10 років допомоги для утримання 800-тисячної армії

Водночас Київ наполягає на гарантуванні довгострокової підтримки українських Сил оборони після завершення війни.

Як повідомило AFP високе українське джерело, Україна розраховує щонайменше на 10 років фінансової допомоги для утримання армії чисельністю 800 тис. військовослужбовців. Така армія, за задумом Києва, має бути здатною захистити країну від можливого нового нападу Росії.

Переговори в Абу-Дабі — що пішло не так, ультиматум від Росії

До слова, видання Le Monde пише, що перший день мирних переговорів між Україною та РФ в Абу-Дабі не дав результатів через відмову Москви від припинення вогню. Основне розходження полягає в підходах: Україна та Європа вимагають спершу зупинити бойові дії й надати Києву гарантії безпеки, тоді як США просувають ідею нової європейської архітектури безпеки з урахуванням інтересів РФ та можливим економічним зближенням із нею.

Європейські партнери побоюються надмірних поступок Кремлю, а Москва взагалі виступає проти участі Європи у переговорах.

Згідно зі звітом аналітиків ISW, Росія наполягає, що спочатку потрібно погодити нову архітектуру європейської безпеки, і лише потім врегульовувати війну в Україні. Така позиція суперечить заявам Кушнера про збереження суверенітету держав та провідної ролі НАТО.

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