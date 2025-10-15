- Дата публікації
Трамп зробив гучну заяву про наступ ЗСУ на фронті
Україна планує перейти у наступ. Трамп заявив про необхідність ухвалення рішення США.
Президент США Дональд Трамп прокоментував військові плани України, зазначивши, що Київ «хотів би перейти в наступ».
Про це він заявив на пресконференції з Директором ФБР, передає Clash Report.
За його словами, у зв’язку з цим Вашингтону «доведеться прийняти рішення».
«Я прийму рішення з цього приводу, але вони хотіли б перейти в наступ, і нам доведеться прийняти рішення», — заявив Трамп.
Нагадаємо, Дональд Трамп налаштований вкрай оптимістично щодо можливості врегулювання війни в Україні. Натхнення для цього Трамп отримав після успішного сприяння обміну заручниками на Близькому Сході.
Дональд Трамп підтвердив, що проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 17 жовтня.
Також Трамп заявив, що розчарований поведінкою російського лідера Володимира Путіна, з яким раніше мав «дуже хороші стосунки».