Трамп зробив гучну заяву про наступ ЗСУ на фронті

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокоментував військові плани України, зазначивши, що Київ «хотів би перейти в наступ».

Про це він заявив на пресконференції з Директором ФБР, передає Clash Report.

За його словами, у зв’язку з цим Вашингтону «доведеться прийняти рішення».

«Я прийму рішення з цього приводу, але вони хотіли б перейти в наступ, і нам доведеться прийняти рішення», — заявив Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп налаштований вкрай оптимістично щодо можливості врегулювання війни в Україні. Натхнення для цього Трамп отримав після успішного сприяння обміну заручниками на Близькому Сході.

Дональд Трамп підтвердив, що проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 17 жовтня.

Також Трамп заявив, що розчарований поведінкою російського лідера Володимира Путіна, з яким раніше мав «дуже хороші стосунки».