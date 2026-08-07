Україна хоче розширити можливості Starlink: Федоров заявив, що продовжує переговори з Маском

Михайло Федоров / © Getty Images

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Колишній міністр оборони України Михайло Федоров підтвердив, що перебуває на зв’язку з американським підприємцем, власником компанії SpaceX Ілоном Маском.

Про це Федоров повідомив в етері YouTube-каналу Сергія Стерненка.

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Під час розмови його запитали, чи справді тривають консультації щодо використання Starlink для протидії російським пусковим установкам балістичних ракет. Посадовець підтвердив, що така робота ведеться.

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«Так, інформація була публічна. Ми в комунікації з Маском, останній раз спілкувалися кілька днів тому. Це складна задача зараз, як досягнути результату, якого нам потрібно досягнути в цій комунікації», — сказав Федоров.

Він наголосив, що це вже не перший випадок, коли Київ веде діалог із Маском з питань використання Starlink у війні.

За словами Федорова, попередні переговори дали практичний результат: тоді вдалося домогтися обмеження доступу російських військових до супутникової мережі Starlink на тимчасово окупованих територіях України.

Він нагадав, що використання цієї системи окупаційними військами, зокрема для роботи ударних безпілотників, створювало серйозні ризики для українських Сил оборони.

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Наразі, за словами Федорова, діалог із Маском продовжується, однак деталі перемовин поки що не розголошують.

«Не можу казати всі деталі, але зробимо все, щоб досягнути результату», — зазначив Федоров.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск розповів, що російська армія отримувала термінали Starlink через контрабанду, а не безпосередньо від компанії.

Ми раніше інформували, що російські окупанти різко збільшили кількість комплексів супутникової радіоелектронної боротьби, призначених для протидії терміналам Starlink.

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