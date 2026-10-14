Україна хоче відновити переговори зі США: Сибіга зробив заяву

Андрій Сибіга / © Facebook/Міністерство закордонних справ України

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Україна хоче відновити тристоронні переговори зі США, а також готова до зустрічі президента з прем’єр-міністром Угорщини.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Очільник МЗС наголосив, що важливо зберегти темп мирного процесу та залучити до нього США.

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«Ми зацікавлені у відновленні тристороннього переговорного формату та підтримці динаміки мирного процесу з залученням США», — зазначив він.

Також Сибіга підтвердив, що Україна готова до зустрічі президента з прем’єр-міністром Угорщини. За його словами, зараз сторони узгоджують графіки.

«Ми готові до такої зустрічі, потрібно погодити час, є графік президента України, але якщо погодимо час і місце, то відбудеться», — додав міністр.

Переговори щодо миру в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Кремлі знову демонструють власну зухвалість і висувають умови для мирних переговорів щодо закінчення війни проти України. В Москві заговорили про «національні інтереси» Російської Федерації.

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Раніше американський президент Дональд Трамп 11 жовтня оголосив «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони вже погодилися його дотримуватися.

Своєю чергою у Кремлі зухвало відкинули ініціативу Трампа. Там зухвало заявили, що не збираються давати Києву «перепочинок», тому будуть продовжувати досягати своїх цілей.

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