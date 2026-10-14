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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Україна хоче відновити переговори зі США: Сибіга зробив заяву

Україна та США можуть відновити тристоронні мирні переговори.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Андрій Сибіга

Андрій Сибіга / © Facebook/Міністерство закордонних справ України

Україна хоче відновити тристоронні переговори зі США, а також готова до зустрічі президента з прем’єр-міністром Угорщини.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Очільник МЗС наголосив, що важливо зберегти темп мирного процесу та залучити до нього США.

«Ми зацікавлені у відновленні тристороннього переговорного формату та підтримці динаміки мирного процесу з залученням США», — зазначив він.

Також Сибіга підтвердив, що Україна готова до зустрічі президента з прем’єр-міністром Угорщини. За його словами, зараз сторони узгоджують графіки.

«Ми готові до такої зустрічі, потрібно погодити час, є графік президента України, але якщо погодимо час і місце, то відбудеться», — додав міністр.

Переговори щодо миру в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Кремлі знову демонструють власну зухвалість і висувають умови для мирних переговорів щодо закінчення війни проти України. В Москві заговорили про «національні інтереси» Російської Федерації.

Раніше американський президент Дональд Трамп 11 жовтня оголосив «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони вже погодилися його дотримуватися.

Своєю чергою у Кремлі зухвало відкинули ініціативу Трампа. Там зухвало заявили, що не збираються давати Києву «перепочинок», тому будуть продовжувати досягати своїх цілей.

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