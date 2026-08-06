Україна могла ізолювати Крим ще 2023-го: Залужний розповів, що завадило

Залужний розкрив деталі операції з дистанційної ізоляції Криму / © Associated Press

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Україна ще 2023 року розробила операцію з дистанційної ізоляції окупованого Криму, однак тоді західні партнери не повірили в її реалізацію.

Про це заявив посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний у дипломатичному клубі Українського кризового медіацентру.

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Генерал наголосив, що паралельно з українською війною на виснаження у світі триває масштабна боротьба за зміну світового ладу, в якому старі геополітичні правила повністю втратили чинність.

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Як приклад він навів той факт, що класична анексія територій втратила сенс під тиском науково-технологічного прогресу

«2023 року ми розписали операцію з дистанційної ізоляції Криму. Західні партнери у неї тоді не повірили. Але сьогодні вона працює», — зазначив Залужний.

На його думку, у війні Путін зміг досягнути лише однієї стратегічної цілі — пробив сухопутний коридор з Росії до Криму.

«Але зараз росіяни не можуть його використовувати — все через науково-технологічний прогрес та мідлстрайки України», — зауважив ексголовком.

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Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня, Валерій Залужний заявив, що наша держава нібито не зможе вступити до НАТО.

Наступного дня Залужний і МЗС були змушені пояснювати таку гучну заяву.

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