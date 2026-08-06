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Україна могла ізолювати Крим ще 2023-го: Залужний розповів, що завадило
За словами Залужного, Україна хотіла дистанційно ізолювати Крим ще 2023-го, але Захід не повірив в цю ідею.
Україна ще 2023 року розробила операцію з дистанційної ізоляції окупованого Криму, однак тоді західні партнери не повірили в її реалізацію.
Про це заявив посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний у дипломатичному клубі Українського кризового медіацентру.
Генерал наголосив, що паралельно з українською війною на виснаження у світі триває масштабна боротьба за зміну світового ладу, в якому старі геополітичні правила повністю втратили чинність.
Як приклад він навів той факт, що класична анексія територій втратила сенс під тиском науково-технологічного прогресу
«2023 року ми розписали операцію з дистанційної ізоляції Криму. Західні партнери у неї тоді не повірили. Але сьогодні вона працює», — зазначив Залужний.
На його думку, у війні Путін зміг досягнути лише однієї стратегічної цілі — пробив сухопутний коридор з Росії до Криму.
«Але зараз росіяни не можуть його використовувати — все через науково-технологічний прогрес та мідлстрайки України», — зауважив ексголовком.
Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня, Валерій Залужний заявив, що наша держава нібито не зможе вступити до НАТО.
Наступного дня Залужний і МЗС були змушені пояснювати таку гучну заяву.